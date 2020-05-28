А вам не надо? Любой белорус может стать владельцем автозака





фото носит иллюстративный характер









Цена каждого из них составляет 10,1 тыс. рублей, или около 4 тыс. долларов.





Два автозака выпустили в 2006 году. У них больше 160 тыс. километров пробега.





Еще один автомобиль 2010 года выпуска с пробегом почти 230 тыс. километров.





Степень износа - 90%.





Ограничений по использованию автозаков нет: на них можно как ездить на дачу, так и поставить в качестве автолавки на какой-нибудь Зыбицкой в Минске





Можно и туристические поездки организовать.



