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А вам не надо? Любой белорус может стать владельцем автозака
Источник материала: Партизан
На сайте «Белспецконтракта» выставлены на продажу три милицейских спецавтомобиля МАЗ.
фото носит иллюстративный характер
Цена каждого из них составляет 10,1 тыс. рублей, или около 4 тыс. долларов.
Два автозака выпустили в 2006 году. У них больше 160 тыс. километров пробега.
Еще один автомобиль 2010 года выпуска с пробегом почти 230 тыс. километров.
Степень износа - 90%.
Ограничений по использованию автозаков нет: на них можно как ездить на дачу, так и поставить в качестве автолавки на какой-нибудь Зыбицкой в Минске.
Можно и туристические поездки организовать.
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На сайте «Белспецконтракта» выставлены на продажу три милицейских спецавтомобиля МАЗ.
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