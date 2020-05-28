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А вам не надо? Любой белорус может стать владельцем автозака

28.05.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сайте «Белспецконтракта» выставлены на продажу три милицейских спецавтомобиля МАЗ.


фото носит иллюстративный характер


Цена каждого из них составляет 10,1 тыс. рублей, или около 4 тыс. долларов.

Два автозака выпустили в 2006 году. У них больше 160 тыс. километров пробега.

Еще один автомобиль 2010 года выпуска с пробегом почти 230 тыс. километров.

Степень износа - 90%.

Ограничений по использованию автозаков нет: на них можно как ездить на дачу, так и поставить в качестве автолавки на какой-нибудь Зыбицкой в Минске

Можно и туристические поездки организовать.
 
Теги: Минск
 
 
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На сайте «Белспецконтракта» выставлены на продажу три милицейских спецавтомобиля МАЗ.
 
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