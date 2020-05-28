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Скорость ветра превышала 120 км/час. На Кубу обрушились штормы, ливни и торнадо
Источник материала: СТВ
Новости Кубы. Штормы, ливни и торнадо испытывают на прочность жителей Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода обрушилась на центральные регионы страны.
Оказались повалены деревья, десятки домов были частично или полностью разрушены. Тысячи граждан остались без света из-за обрывов линий электропередачи.
Ливневые дожди привели к переполнению крупнейшего в стране водохранилища, в результате чего улицы, шоссе и поля ушли под воду. К ликвидации последствий непогоды привлечены сотни человек.
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Новости Кубы. Штормы, ливни и торнадо испытывают на прочность жителей Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода обрушилась на центральные...
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