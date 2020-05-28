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Скорость ветра превышала 120 км/час. На Кубу обрушились штормы, ливни и торнадо

28.05.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Кубы. Штормы, ливни и торнадо испытывают на прочность жителей Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода обрушилась на центральные регионы страны.

Скорость ветра местами превышала 120 км/час.

Скорость ветра превышала 120 км/час. На Кубу обрушились штормы, ливни и торнадо

Скорость ветра превышала 120 км/час. На Кубу обрушились штормы, ливни и торнадо

Оказались повалены деревья, десятки домов были частично или полностью разрушены. Тысячи граждан остались без света из-за обрывов линий электропередачи.

Скорость ветра превышала 120 км/час. На Кубу обрушились штормы, ливни и торнадо

Ливневые дожди привели к переполнению крупнейшего в стране водохранилища, в результате чего улицы, шоссе и поля ушли под воду. К ликвидации последствий непогоды привлечены сотни человек.

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Новости Кубы. Штормы, ливни и торнадо испытывают на прочность жителей Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода обрушилась на центральные...
 
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