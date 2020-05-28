Чем увлекается молодежь? Рассказываем о молодом парне, чье хобби - овощеводство и птицеводство

Источник материала: Tut.by

На днях мы писали об Андрее Пташнике, который работает в сфере энергетики, но всерьез увлекается городским огородничеством, а также о Кирилле из Бреста, который покорил девушек в интернете своим садом . А сегодня мы расскажем еще об одном молодом парне, у которого хобби — растить рассаду, помогать бабушке в огороде и ухаживать за цыплятами.



Фото из архива Владислава Ленивко

Владиславу Ленивко — 24 года. Пару лет назад закончил журфак, сейчас работает по специальности. В Минске живет семь лет, и за это время полюбил ритм большого города. Молодой человек часто путешествует, в новых странах маст-си для него — это ботанические сады и парки. Потому что самое большое его увлечение — наблюдать за ростом и развитием растений.

«В детстве с бабушкой составлял букеты из сухоцветов»

Любовь к растениеводству Владиславу привила его бабушка, к которой он в детстве вместе с родителями каждые выходные ездил в гости. Сначала помогал поливать, потом — сажать растения и ухаживать за ними.

— Никто никогда меня не заставлял что-то делать в огороде. Я помогал сам. А больше всего мне нравилось при этом слушать, как бабушка рассказывает про цветы и огород. Это были своеобразные уроки биологии, очень интересные и увлекательные: бабушка у меня бывший учитель химии и биологии.



Фото из архива Владислава Ленивко

Вообще, огород у бабушки Владислава — не совсем обычный. Большую часть участка занимают не овощные культуры, а цветы, в основном — сухоцветы.

— Помню, в детстве я рвал цветы, сушил их, и мы вместе с бабушкой делали букеты. А еще я возил цветы домой, в Лунинец, составлял букеты там, украшал квартиру родителей.

Сейчас у бабушки растут перцы, помидоры и земляника — всю рассаду этих растений Владислав подготовил сам. А еще на грядках есть клубника, огурцы и даже арбузы.



Фото из архива Владислава Ленивко

«Разводил рассаду в общежитии»

Владислав говорит, что бабушка рассаду никогда не выращивала — всегда покупала готовую. Когда парень поступил в университет, решил начать помогать ей с рассадой.

— У нее трое внуков, но я единственный, кто живет в Беларуси и кто может ей помогать. Вот я и подумал: зачем бабушке покупать рассаду, если я могу ее вырастить сам?

Пока Владислав жил в общежитии, начал с нескольких горшков, а теперь полностью снабжает бабушку рассадой. Каждый год сеет семена овощей и потом отвозит в деревню готовые молодые саженцы. И своим увлечением уже успел заразить одного из друзей, который сейчас пробует вырастить на балконе помидоры и зелень.



Фото из архива Владислава Ленивко

— Все друзья знают о моем увлечении, относятся с пониманием и поддерживают. В общаге помогали поливать рассаду, когда я куда-то уезжал. А я каждый год привозил одногруппникам клубнику из Лунинца. А однажды собрал группу, и мы поехали в мой родной город на праздник «Лунiнецкiя клубнiцы».

Молодой человек отмечает, что занимается овощеводством не для того, чтобы прокормить семью, а ради экспериментов. Каждый раз он покупает новые сорта овощей и сам себе бросает вызов: вырастет или не вырастет, получится или не получится?

Говорит, всегда все всходило, приживалось и урожай вырастал хорошим. Мама с бабушкой даже просят Вячеслава умерить пыл с рассадой: овощей вырастает слишком много, излишки приходится раздавать.

Привез кедры из Архангельска и посадил в Студенческой деревне

Владиславу интересно заниматься не только овощеводством, но и выращиванием цветов, деревьев, кустарников. И это не пустые слова: парень вез кедры аж из Архангельска, чтобы посадить их в Беларуси.

— Когда был у родственников в Архангельске, взял в питомнике кедры. Вез их из Архангельска в Москву самолетом, потом — в Минск. Я тогда еще жил в общежитии. Предложил администрации университета посадить деревца на его территории, к моей просьбе отнеслись хорошо. Вместе с ребятами из общаги и высадили эти кедры в Студенческой деревне. Еще пару штук посадил у бабушки.

А еще парню дарят растения родственники и друзья, иногда — привозят из-за границы.

— В прошлом году знакомая подарила японскую сакуру, я ее тоже посадил в деревне. Еще моя тетя привезла луковицы тюльпанов из Нидерландов. Они тоже растут у бабушки.



Фото из архива Владислава Ленивко

«Подарил бабушке цыплят, которые стали нести яйца „пасхальных“ цветов»

Владислав экспериментами с выращиванием растений не ограничивается. В прошлом году он подарил бабушке два десятка цыплят, которые несколько месяцев назад начали нести яйца. Причем яйца не простые, а разноцветные: бирюзовые, бордовые, темно-зеленые.

— У бабушки в деревне проводят газ, перед Пасхой были ремонтные работы. Один рабочий, который заходил в дом, увидел яйца от наших курочек и удивился: «До праздника еще две недели, а вы уже яйца покрасили?» Бабушка объяснила, что это куры несут яйца таких цветов. Рабочему это было в диковинку.



Фото из архива Владислава Ленивко

А недавно Владислав привез бабушке еще и пять индюшат. Тоже ради эксперимента — посмотреть, как будут расти.

— Бабушка сначала не хотела индюков, но я ее уговорил. Сейчас они совсем маленькие, живут в клетке, которую мы с папой строили для цыплят. А куры уже вовсю ходят по двору.



Фото из архива Владислава Ленивко

«Хотелось бы иметь свой кусок земли»

Молодой человек всегда хотел работать журналистом. И тут тоже не обошлось без влияния семьи.

— У меня был родственник — Николай Калинкович — писатель, журналист, его убили в 90-м году. Еще есть родственница, она тоже журналист, уже на пенсии. А имя мне дала бабушка, в честь Влада Листьева.

Интересуемся: раз так нравится работать на земле, быть может, хотелось бы иметь домик под Минском?

— Конечно, это было бы здорово. Но главное — не дом. Просто хотелось бы иметь кусок земли, где можно было бы что-то выращивать. Хоть мне и нравится городская жизнь, но мне нужно, чтобы была земля.



Фото из архива Владислава Ленивко

А еще Владислав хочет найти девушку, которая поддерживала бы его в увлечении растениеводством.

— Было бы здорово найти такую, которая будет любить то, чем я занимаюсь.

Если у вас тоже есть интересная история того, как вы стали огородником или выращиваете что-то необычное, присылайте ее нам на почту sm_o@tutby.com. И мы о вас напишем.