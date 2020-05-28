В Витебске закрылся ресторан «Журавинка». Что будет на его месте?

Источник материала: Tut.by

В Витебске закрылся ресторан «Журавинка». Новый владелец планирует открыть тут бар с летней террасой, узнал «Витебский курьер news».





«Уважаемые гости! С 30.03.2020 ресторан „Журавинка“ не работает», — такое сообщение висит на дверях одного из старейших витебских ресторанов, расположенного рядом с площадью Победы.

Ресторан не просто временно не работает в период эпидемии — закрылся совсем. Сейчас от этого заведения действует только доставка еды.

Предполагается, что новый владелец откроет тут бар с летней террасой.

Ресторан открылся в Витебске в 1986 году — и тогда он назывался по-белорусски правильно: «Журавінка». С тех пор не менял своего адреса на Московском проспекте, 7.

Заведение на более чем 90 мест предлагало посетителям фирменные блюда и национальную кухню.