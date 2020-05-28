ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Витебске закрылся ресторан «Журавинка». Что будет на его месте?

28.05.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Витебске закрылся ресторан «Журавинка». Новый владелец планирует открыть тут бар с летней террасой, узнал «Витебский курьер news».


«Уважаемые гости! С 30.03.2020 ресторан „Журавинка“ не работает», — такое сообщение висит на дверях одного из старейших витебских ресторанов, расположенного рядом с площадью Победы.

Ресторан не просто временно не работает в период эпидемии — закрылся совсем. Сейчас от этого заведения действует только доставка еды.

Предполагается, что новый владелец откроет тут бар с летней террасой.

Ресторан открылся в Витебске в 1986 году — и тогда он назывался по-белорусски правильно: «Журавінка». С тех пор не менял своего адреса на Московском проспекте, 7.

Заведение на более чем 90 мест предлагало посетителям фирменные блюда и национальную кухню.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас от этого заведения действует только доставка еды.
 
Новости дня
Новости разные
 
Скорость ветра превышала 120 км/час. На Кубу обрушились штормы, ливни и торнадо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика