Серьезный конкурс – заслуженные дипломы. Ивьевские музыканты достойно выступили на XXVI областной открытый конкурс им. К.Горского

Источник материала: Ивьевский край

В г. Лиде прошел XXVI областной открытый конкурс им. К.Горского, который проводится с 1995 года для юных музыкантов Гродненской области.

Интересно знать: Константин Горский, уроженец г. Лиды, композитор, музыкант. Вел классы скрипки, альта и камерного ансамбля в Харьковском музыкальном училище (1890-1914). Одним из многочисленных учеников в 1912-13 гг. был Исаак Дунаевский. Дирижировал студенческим симфоническим оркестром. Избирался председателем Харьковского Союза музыкантов (1906). Большинство музыкальных произведений написаны им в Харькове. Его исполнительская и педагогическая деятельность способствовала созданию. В конце 1922 г. был приглашен в Познань на должность концертмейстера оркестра Большого театра им. Ст. Монюшко. Всю жизнь активно концертировал, выступал соло, в составе трио и струнного квартета. Дружил с П.И.Чайковским, неоднократно, начиная с 1883 г., исполнял его произведения: «Скрипач первоклассный и, несомненно, принадлежит к числу самых лучших исполнителей моего концерта. Игра его сочная, безукоризненной чистоты, технически превосходна, трудности для него не существуют». Сочинил две мессы, более 100 романсов и песен, вокальных произведений на религиозные тексты, симфонические поэмы «На Олимпе» и «Зачарованный круг», оперы «Маргер» и «За хлебом», множество произведений для скрипки. «Органная фантазия» f-moll считается одним из шедевров польской органной музыки позднего романтизма.

Награжден орденами Святого Станислава (1897) и Святой Анны (1905). Похоронен в Познани на Гурчинском кладбище. В Харьковском кафедральном соборе в 2009 г. установлен его бюст. В Познани на доме, где он жил, открыта мемориальная доска. С 1995 г. в Лиде проходит конкурс имени К. Горского, для юных музыкантов Гродненской области.

Конкурс на этот раз проходил для баянистов, аккордеонистов, домристов, балалаечников, гитаристов, цимбалистов, а также в номинации «ансамблевое исполнение». Конкурсантов оценивало высокопрофессиональное жюри.

Учащиеся Ивьевской детской школы искусств, участвуя в музыкальном состязании, показали достойные результаты. Так, Виктория Ивуть и Ирина Будрик (цимбалы, учитель Н. Дейкун) получили диплом третьей степени и грамоту за успешное выступление соответственно в своих возрастных категориях.

Награды за участие в престижном музыкальном конкурсе получили: Виктория Петриман (аккордеон, учитель Н. Дейкун), Дарья Жамойта (аккордеон учитель Т. Яковец), Евгений Лопато и Александр Белоголовый (гитара, учитель А. Харченко), Денис Милошевич и Виктор Левинский (гитара, учитель А. Рудяк).

И. МИХАЙЛОВА.