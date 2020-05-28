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Лукашенко высоко оценил вклад посла Сербии в развитие двустороннего сотрудничества с Беларусью

28.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко высоко оценил вклад посла Сербии в развитие двустороннего сотрудничества с Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил вклад Чрезвычайного и Полномочного Посла Сербии в Беларуси Велько Ковачевича в развитие двустороннего сотрудничества. Такую оценку глава государства дал сегодня во время встречи с послом, которая состоялась по случаю завершения его дипломатической миссии в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

«Насколько я понимаю, вы собрались в Сербию, к сожалению. Но служба есть служба, я прекрасно понимаю, — отметил глава государства. — Очень надеюсь и по-дружески хочу вас попросить передать Президенту, чтобы следующий посол после вас был такой, как вы. Если будет лучше, мы не против».

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко обратил внимание: «У нас все больше и больше появляется среди послов настоящих друзей». При этом Президент выразил свое мнение касательно участия посла Словакии в Беларуси Йозефа Мигаша в торжествах по случаю Великой Победы 9 мая в Минске, которое имело неоднозначные последствия для дипломата.

«Вы, наверное, знаете о поступке посла Словакии. Это был действительно достойный поступок. Мне, честно говоря, не совсем понятна позиция официального словацкого руководства, которое якобы осудило этот поступок, боле того, отправили или рассматривают вопрос отправки в отставку», — продолжил Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что посол Словакии вырос в семье патриота, его отец боролся с нацизмом, был партизаном, о чем сам дипломат неоднократно говорил. «Ну как можно этому человеку предъявлять претензии?», — задался вопросом белорусский лидер. По его мнению, за такие вещи наказывать человека вообще неприемлемо. «Это то же самое, как если бы сербский посол пришел на подобное мероприятие, а его наказали. Мы же свои люди. Как так может быть? Мы же воевали вместе против нацизма. Мы и сегодня категорически против этого», — подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом глава государства пояснил: «Поэтому мы так трепетно подходим к назначению и приветствуем назначенных в Беларусь послов, и хотели бы, конечно, чтобы они были настоящими друзьями. Мы понимаем, что любой посол будет блюсти интересы своей страны. Но посол должен и «склеивать» отношения с Беларусью, допустим, если ты служишь в Беларуси».

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь очень заинтересована в том, чтобы с Сербией были добрые отношения и посол соответствовал этим отношениям.

«Поэтому я вас (Велько Ковачевича. — Прим. БЕЛТА) и прошу, чтобы передали моему другу, Президенту Сербии, чтобы он подумал, как найти человека, который будет таким послом, как вы», — резюмировал глава государства.-0-

Велько Ковачевич
ПОСОЛ СЕРБИИ НАЗВАЛ ИСТОРИЧЕСКИМ ВКЛАД ЛУКАШЕНКО В РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКО-СЕРБСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВАЛукашенко высоко оценил вклад посла Сербии в развитие двустороннего сотрудничества с Беларусью

«Для меня огромная честь, что вы нашли время и приняли меня с прощальным визитом», — сказал в начале встречи Велько Ковачевич. В связи с этим Президент заметил: «С прощальным визитом — как посла. Как человек вы можете всегда приехать к нам».

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил вклад Чрезвычайного и Полномочного Посла Сербии в Беларуси Велько Ковачевича в развитие двустороннего...
 
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