28 мая - День пограничника. Праздник тех, кто вечно на страже

Источник материала: Ивьевский край

Неотъемлемыми частями любого государства является не только население, собственная армия, денежная единица, но и территория. Ее пределы определяются границами. Испокон веков их защита от посягательств завоевателей делала жизнь граждан безопаснее, а сейчас большинство стран уделяют особое внимание обустройству ее пределов.

Если кто-то хочет поздравить пограничника с его днем, то это надо сделать 28 мая. Этот день не входит в число официальных выходных, однако в праздничную дату принято проводить памятные церемонии, возлагать цветы к монументам. Считается, что работа пограничников – одна из самых тяжелых. Ведь эти бойцы охраняют границу – Беларусь соседствует с пятью государствами: Россией, Украиной, Польшей, Литвой и Латвией.

Образ воина-пограничника в нашей стране достаточно высоко почитаемый. Солдаты в зеленых фуражках круглосуточно несут службу на рубежах государства. Они всегда готовы отразить нападение врага, выявить нарушение правил пересечения границы. Примечательно, что вместе с пограничниками на заставах служат братья наши меньшие – собаки. Четвероногие служивые готовы догнать нарушителя или отыскать запрещенные вещества на пограничном контроле.

Так уж вышло, что ивьевчане - жители приграничья, а значит, не понаслышке знают, какую нелегкую и ответственную работу выполняют те, кто каждый день стоит на защите государственных рубежей, кто носит гордое звание «пограничник». Днем и ночью, в выходные и праздничные дни пограничники всегда на посту, готовы предотвратить любую попытку нарушения Государственной границы.

На территории Ивьевского района расположены два подразделения Лидского пограничного отряда:

- Пограничный пост «Субботники начал формироваться с августа 1993 года, с 1 ноября 1993 года был принят под охрану участок Государственной границы протяженностью около 40 километров. С ноября 2007 по июль 2011 года в состав пограничного поста входила группа пограничного контроля, осуществляющая пропуск в пунктах пропуска «Геранены» и «Пицкуны».

- Пограничная застава «Геранены» сформирована согласно Приказу Председателя Госпогранкомитета от 04.02.2011 года № 47. С 6 июля 2011 года приступила к охране государственной границы общей протяженностью около 30.5 километров. Расстояние от пограничной заставы до государственной границы всего около 4 километров. Новый комплекс заставы построен по Программе обустройства внешней границы Союзного государства на период 2007-2011 годов и оснащен новейшим технологическим оборудованием, информационными, телекоммуникационными, инженерными сетями и системами видеонаблюдения.

Подготовила П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.