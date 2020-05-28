Охрана труда. 1-е место – ООО «ИВЮ»

Источник материала: Ивьевский край

С целью активизация работы по охране труда, повышения заинтересованности нанимателей в создании здоровых и безопасных условий труда работников в Гродненской области ежегодно проходит смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда.

25 мая Гродненский областной исполнительный комитет подвел итоги конкурса по работе за 2019 год.

Так, общество с ограниченной ответственностью «ИВЮ» заняло 1-е место в номинации «Организации непроизводственной сферы». Предприятию присвоено звание «Образцовая организация Гродненской области по охране труда» с вручением диплома и денежного вознаграждения.

П. КЁЛЕР.