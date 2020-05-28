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Новый online-конкурс «ЧитаютДетиНаТабурете» – для малышей и не только

28.05.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Новый online-конкурс «ЧитаютДетиНаТабурете», посвященный Международному дню защиты детей, запускает Несвижская центральная районная библиотека.

Новый online-конкурс «ЧитаютДетиНаТабурете» – для малышей и не только

В детстве табурет был главной сценой для демонстрации талантов. Давайте вспомним, как это было! Для этого нужно прислать видео продолжительностью до 3 минут, где ваш ребенок читает любимое стихотворение наизусть, на электронную почту neswiz_bibliotek@mail.ru или опубликовать его в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #ЧитаютДетиНаТабурете.

Оnline-конкурс проводится с 15 по 21 июня среди детей в возрасте от 4 до 12 лет. Заявки подаются с 1 по 15 июня. Участие в проекте является платным.

Видеоработа должна быть целостной, качественной (четкое изображение, аккуратный монтаж, хороший звук), креативной. Видео победителей (победителя) online-проекта будут размещены на официальных страничках социальных сетей. Библиотека ждет талантливых участников!

Подарки победителям будут предоставлены спонсором мероприятия — магазином «Магнит».

Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться в Положении о проведении online-конкурса «Читаютдетинатабурете», посвященного Международному дню защиты детей, на сайте учреждения http://nesvizhlib.by.

«НН».

 


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Новый online-конкурс «ЧитаютДетиНаТабурете», посвященный Международному дню защиты детей, запускает Несвижская центральная районная библиотека. В детстве табурет...
 
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