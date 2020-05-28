Беларусь становится сырной страной









Также стала известна статистика отрасли за 2019 год. Производство сыров, по данным Белстата, выросло на 19,3%. В абсолютном отношении объем производства вырос с 203,2 тыс. до 242,4 тыс. тонн (без учета плавленых сыров).





При этом производство молока в 2019-м увеличилось лишь на 1,7%. То есть рост сыроварения произошел за счет сокращения производства других видов молочной продукции. На сыры уходит около трети свежего молока.





Сейчас Беларусь занимает четвертое место в мире по объему выпуска сыров, опережая Швейцарию и Австралию. ЕС на первом месте, далее идут США и Новая Зеландия.









В Беларуси на сыры уходит около трети свежего молока, а крупнейший экспортер — «Савушкин продукт». Компания поставляет сыры в 20 стран.





Ранее этот частный производитель поглотил ОАО «Березовский сыродельный комбинат». Также в 2019 году империя Александра Мошенского запустила новое производство в «льготном» Оршанском районе. Сыры производят в поселке Копысь, но бренд назван «Сыры из Александрии». Родная деревня Лукашенко находится совсем рядом.





Большая часть сырной продукции в Беларуси идет на экспорт. Хотя продажи на внутреннем рынке в прошлом году выросли на 4,2%. За январь — март 2020 года — на 7,7%. Около 92% рынка приходится на продукцию отечественных производителей.