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Во Франции мужчина устроил стрельбу на предприятии: погибли 3 человека
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Во Франции мужчина устроил стрельбу на предприятии по добыче мрамора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Злоумышленник ворвался в кабинет, где проходило рабочее совещание, и открыл огонь по сотрудникам. В результате инцидента погибли три человека. Еще один был ранен.
После содеянного стрелок попытался покончить с собой. Однако его задержали правоохранители. В данный момент он находится в больнице.
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Новости Франции. Во Франции мужчина устроил стрельбу на предприятии по добыче мрамора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленник ворвался в...
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