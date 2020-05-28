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Ничего не напоминает? Сбор урожая в Туркменистане будут контролировать МВД и спецслужбы

28.05.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Туркменистана перед началом зерноуборочной кампании озаботились борьбой с воровством пшеницы. Об этом 27 мая сообщило издание TurkmenNews.



По словам источников издания, хякимы (главы) Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов (областей) распорядились усилить охрану посевов и пресекать воровство на всех этапах сбора урожая. 

В Дашогузском велаяте в каждую команду сборщиков зерна включается сотрудник МВД или Министерства национальной безопасности. Он должен следить, чтобы никто — ни фермеры-арендаторы, ни комбайнеры, ни работники заготовительных пунктов — не попытались присвоить часть зерна.

20 мая радио «Азатлык» сообщало, что в Лебапском велаяте стали создавать специальные группы по охране урожая. В них входят сотрудники МВД, МНБ, прокуратуры и военнослужащие. Это связано с увеличением числа краж картофеля. Некоторые сельчане уже почти не скрывают, что после созревания пшеницы собираются красть и ее.

Земля в Туркменистане принадлежит государству, а фермеры получают ее на правах аренды. Власти строго предписывают, какие культуры сажать (в основном это пшеница и хлопок). Урожай затем сдается государству по фиксированной цене, крайне невыгодной для фермеров. Из-за этого работа в сельском хозяйстве потеряла популярность, многие сельчане предпочитают уезжать в Турцию в качестве трудовых мигрантов. 

При этом в стране уже несколько лет наблюдается дефицит продовольствия. По официальным данным, установленные государством планы сбора пшеницы и хлопка выполняются и перевыполняются. Но независимые наблюдатели ставят эти отчеты под сомнение.
 
 
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Власти Туркменистана перед началом зерноуборочной кампании озаботились борьбой с воровством пшеницы. Об этом 27 мая сообщило издание TurkmenNews.
 
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