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Что произойдёт, если съесть хлеб с плесенью?

28.05.2020 13:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что произойдёт, если съесть хлеб с плесенью?
Употребление пищи с плесенью может спровоцировать аллергические реакции и даже проблемы с дыханием. Об этом рассказала РИА Новости диетолог Елена Мотова.

По словам специалиста, из-за того, что мягкие продукты содержат много влаги, плесень и патогенные бактерии могут легко проникать в них.


Плесень может производить токсичные химические вещества под названием микотоксины.


Эксперт утверждает, что плесень действительно может быть опасна для организма. У некоторых людей употребление заплесневелой пищи может вызвать аллергические реакции и даже проблемы с дыханием.

Диетолог рекомендует при обнаружении данной пищи тут же выкидывать её. Не стоит вырезать отдельные участки с плесенью. Помимо этого, нужно проверять продукты, которые находились рядом. Плесень достаточно быстро распространяется на фрукты и овощи.


фото: panorama.pub

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Употребление пищи с плесенью может спровоцировать аллергические реакции и даже проблемы с дыханием. Об этом рассказала РИА Новости диетолог Елена Мотова. По...
 
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