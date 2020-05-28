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Что произойдёт, если съесть хлеб с плесенью?
Источник материала: ОНТ
Употребление пищи с плесенью может спровоцировать аллергические реакции и даже проблемы с дыханием. Об этом
По словам специалиста, из-за того, что мягкие продукты содержат много влаги, плесень и патогенные бактерии могут легко проникать в них.
Плесень может производить токсичные химические вещества под названием микотоксины.
Эксперт утверждает, что плесень действительно может быть опасна для организма. У некоторых людей употребление заплесневелой пищи может вызвать аллергические реакции и даже проблемы с дыханием.
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Употребление пищи с плесенью может спровоцировать аллергические реакции и даже проблемы с дыханием. Об этом рассказала РИА Новости диетолог Елена Мотова. По...
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