Что произойдёт, если съесть хлеб с плесенью?

Источник материала: ОНТ

Употребление пищи с плесенью может спровоцировать аллергические реакции и даже проблемы с дыханием. Об этом рассказала РИА Новости диетолог Елена Мотова.





По словам специалиста, из-за того, что мягкие продукты содержат много влаги, плесень и патогенные бактерии могут легко проникать в них.









Плесень может производить токсичные химические вещества под названием микотоксины.









Эксперт утверждает, что плесень действительно может быть опасна для организма. У некоторых людей употребление заплесневелой пищи может вызвать аллергические реакции и даже проблемы с дыханием.



Диетолог рекомендует при обнаружении данной пищи тут же выкидывать её. Не стоит вырезать отдельные участки с плесенью. Помимо этого, нужно проверять продукты, которые находились рядом. Плесень достаточно быстро распространяется на фрукты и овощи.

фото: panorama.pub

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