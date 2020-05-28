В Минске с 1 июня начнут штрафовать за парковки на зеленых зонах

Источник материала: ОНТ

Минске с 1 июня начнут штрафовать за парковки на зеленых зонах" class="one-news__figure-img">

В Минске с 1 июня начнут выписывать штрафы нарушителям, которые будут парковаться на зеленых зонах. Об этом сообщила пресс-служба Мингорисполкома.

Уточняется, что в столице прибегнут к подобной мере после многочисленных жалоб горожан, которые возмущены тем, как некоторые водители разрушают газоны города.

С недобросовестными водителями будут взаимодействовать по установленному алгоритму. Фото с фактами неправильной парковки будут делать предприятия, которые обслуживают зеленые зоны. Вся сопутствующая информация (время, дата, место) вместе со снимками будет направляться в РУВД. Нарушителя будут привлекать к ответственности за нарушение ПДД. Организация, к которой относится поврежденный газон, также будет рассчитывать сумму ущерба. Если автовладелец-нарушитель откажется возмещать ущерб, ситуация будет разрешаться через суд.

В результате, нарушителям парковок будет грозить двойной штраф: за поврежденный газон и за нарушение правил дорожного движения.

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