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Как носить главный аксессуар лета 2020 - бандану

28.05.2020 12:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как носить главный аксессуар лета 2020 - бандану
Любимый головной убор таких знаменитостей, как Бейонсе и Кристины Агилеры, вернулся в наш гардероб из нулевых. О том, как носить главный аксессуар лета 2020 - бандану, читайте в нашем материале.  


Триумфальное возвращения бананы из нулевых произошёл после показа осенне-зимней коллекции Dior, во время которой Мария Грация Кьюри продемонстрировала на подиуме более десяти образов с данным головным убором. Стилисты, а также современные модницы не стали дожидаться нового сезона. Они сразу же подхватили данный тренд.  

С чем носить бандану?

Такой аксессуар отлично подойдёт для того, чтобы завершить женственный образ или в стиле спорт-шик. Многое зависит от цвета и принта, на котором вы остановите свой выбор.

Классическая бандана с узором пейсли будет отлично смотреться с джинсами и простой однотонной футболкой или кроп-топом. Для того, чтобы образ выглядел более расслабленным, выпустите пару поредей у лица, а волосы сзади  оставьте распущенными. 

Если хотите сочетать бандану с более романтичными образами, то наденьте её с рубашкой, жакетом или лёгким сарафаном в пастельном оттенке. Для того, чтобы поддержать нежность образа, выбирайте бананы с робким цветочным принтом, акварельными разводами или с горохом. 


Также очень необычно и стильно будет выглядеть бандана с ретро-очками cat eye.

Туго завязанная бандана подчеркнёт линии подбородка и скул. Если вы хотите подчеркнуть форму своего лица, то уберите волосы назад и заправьте платок за уши. 

фото: Pinterest

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Любимый головной убор таких знаменитостей, как Бейонсе и Кристины Агилеры, вернулся в наш гардероб из нулевых. О том, как носить главный аксессуар лета 2020 - бандану,...
 
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