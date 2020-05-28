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Неизвестные хотели переправить за рубеж 15 тысяч пачек сигарет в цистерне с рапсовым маслом

28.05.2020 13:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неизвестные хотели переправить за рубеж 15 тысяч пачек сигарет в цистерне с рапсовым маслом

КАК ПО МАСЛУ. Лида. В пункте таможенного оформления обнаружили незадекларированный груз. Спрятан он был в направляемой за границу цистерне с рапсовым маслом. В нём плавали герметично упакованные в полиэтиленовую плёнку и обмотанные скотчем картонные коробки. Таким способом пытались провезти контрабанду.

Подробности смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:   

Неизвестные прохиндеи рассчитывали переправить за рубеж, как по маслу, 15 тысяч пачек сигарет. Стоимость партии более 16 тысяч рублей. Гродненской региональной таможней начат административный процесс.

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Теги: Новости
 
 
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КАК ПО МАСЛУ. Лида. В пункте таможенного оформления обнаружили незадекларированный груз. Спрятан он был в направляемой за границу цистерне с рапсовым маслом. В нём...
 
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