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Неизвестные хотели переправить за рубеж 15 тысяч пачек сигарет в цистерне с рапсовым маслом
Источник материала: ОНТ
КАК ПО МАСЛУ. Лида. В пункте таможенного оформления обнаружили незадекларированный груз. Спрятан он был в направляемой за границу цистерне с рапсовым маслом. В нём плавали герметично упакованные в полиэтиленовую плёнку и обмотанные скотчем картонные коробки. Таким способом пытались провезти контрабанду.
Подробности смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
Неизвестные прохиндеи рассчитывали переправить за рубеж, как по маслу, 15 тысяч пачек сигарет. Стоимость партии более 16 тысяч рублей. Гродненской региональной таможней начат административный процесс.
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
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КАК ПО МАСЛУ. Лида. В пункте таможенного оформления обнаружили незадекларированный груз. Спрятан он был в направляемой за границу цистерне с рапсовым маслом. В нём...
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