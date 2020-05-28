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Белорусский рубль девальвируется ко всем валютам третий день подряд

28.05.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стоимость валютной корзины выросла по итогам торгов на 0,21% и сделала это уже четвёртый раз. С начала недели BYN подешевел к ней уже на 1,32%.

Курс доллара поднялся на 0,0047 BYN до 2,4137 BYN/USD. Доллар дорожает уже пятый день подряд, но с начала мая его курс снизился на 0,0006 BYN.

Курс евро подскочил на 0,0139 BYN до 2,6564 BYN/EUR и оказался на максимуме за 23 дня.

Курс российского рубля подрос всего на 0,0030 BYN до 3,3965 BYN/100 RUB — максимума за три месяца.

Центробанк России

Банк России немного укрепил доллар и евро расчётами на завтра. Так, официальный курс доллара вырос всего на 4 копейки до 71,1012 российских рублей, а официальный курс евро на 35 копеек до 78,2611 российских рублей.

Обе валюты недалеко ушли от минимумов почти за три месяца.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость валютной корзины выросла по итогам торгов на 0,21% и сделала это уже четвёртый раз. С начала недели BYN подешевел к ней уже на 1,32%.
 
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