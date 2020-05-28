Источник материала: Виртуальный Брест

Как газета Заря сообщала ранее , компания А1 в рамках инициативы «Веліч роднай мовы» в крупных городах Беларуси планировала установить яркие скульптуры, которые вместе образуют слово «МОВА».

Бресте: на Набережной устанавливают арт-инсталляцию" alt="«МОВА» в Бресте: на Набережной устанавливают арт-инсталляцию" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/05/1590665883373149.jpg" style="width: 750px; height: 563px;">



Эти текстовые инсталляции станут местами комфортного отдыха, потому что фактически представляют собой уличную мебель, сделанную из дерева и металла. Автор арт-объектов – известный белорусский скульптор Павел Войницкий. По его замыслу, «МОВА» служит местом коммуникации, где люди могут встречаться и общаться, удобно расположившись на скульптурных буквах.

В Бресте инсталляция появилась на пересечении улицы Советской и Набережной Франциска Скорины.



