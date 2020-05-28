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«МОВА» в Бресте: на Набережной устанавливают арт-инсталляцию

28.05.2020 14:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как газета Заря сообщала ранее, компания А1 в рамках инициативы «Веліч роднай мовы» в крупных городах Беларуси планировала установить яркие скульптуры, которые вместе образуют слово «МОВА».

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Эти текстовые инсталляции станут местами комфортного отдыха, потому что фактически представляют собой уличную мебель, сделанную из дерева и металла. Автор арт-объектов – известный белорусский скульптор Павел Войницкий. По его замыслу, «МОВА» служит местом коммуникации, где люди могут встречаться и общаться, удобно расположившись на скульптурных буквах.

В Бресте инсталляция появилась на пересечении улицы Советской и Набережной Франциска Скорины.

«МОВА» в Бресте: на Набережной устанавливают арт-инсталляцию

 
Теги: Брест
 
 
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  Как газета Заря сообщала ранее, компания А1 в рамках инициативы «Веліч роднай мовы» в крупных городах Беларуси планировала установить яркие скульптуры, которые...
 
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