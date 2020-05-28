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«МОВА» в Бресте: на Набережной устанавливают арт-инсталляцию
28.05.2020 14:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
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Эти текстовые инсталляции станут местами комфортного отдыха, потому что фактически представляют собой уличную мебель, сделанную из дерева и металла. Автор арт-объектов – известный белорусский скульптор Павел Войницкий. По его замыслу, «МОВА» служит местом коммуникации, где люди могут встречаться и общаться, удобно расположившись на скульптурных буквах.
В Бресте инсталляция появилась на пересечении улицы Советской и Набережной Франциска Скорины.
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