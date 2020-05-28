Железнодорожный переезд 709 км по ул.Первомайской будет закрыт для движения автотранспорта:

02 июня 2020 года с 9.00 до 17.00 час. в связи с ремонтом железнодорожного пути на переезде;

03 июня 2020 года с 9.00 до 17.00 час. в связи с ремонтом железнодорожного пути на переезде;

23 июня 2020 года с 9.00 до 17.00 час. в связи с ремонтом железнодорожного пути на переезде;

24 июня 2020 года с 9.00 до 17.00 час. в связи с ремонтом железнодорожного пути на переезде.

Объезд можно осуществить через железнодорожный переезд 710 км по ул. Песчаной.