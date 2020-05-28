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Считать никто не будет: правозащитника не включили в избирком. Даже через суд

28.05.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Витебский правозащитник Павел Левинов считает, что во время формирования Витебской областной избирательной комиссии имела место дискриминация



Председатель областного совета Владимир Терентьев плохо отозвался о нем, выступая перед собравшимися, сообщает «Витебская весна».

«Слово взял Владимир Терентьев, председатель облсовета, и в эти 6 минут 40 секунд не было сказано ни одного доброго слова, зато звучали оскорбительные выражения, сообщалась неправдивая информация, и все мои деловые и моральные качества были облиты черной краской», – объясняет Павел Левинов.

Правозащитник попытался обжаловать решение о формировании областной избирательной комиссии в Витебском областном суде. Но суд в лице Натальи Хилькевич его жалобу не удовлетворил.

По словам Левинова, областной суд не рассмотрел его жалобу по существу: в ней говорилось о дискриминационном подходе к одному из претендентов, а в постановлении прозвучало, что нарушений законодательства не было и что утвержденный состав комиссии соответствует всем соответствующим требованиям.

В прошлом году правозащитник уже имел опыт участия в областной избирательной комиссии, которая работала во время парламентских выборов. В этом году ситуация изменилась.

«Левинов для властей реально опасен. Он правозащитник, который отстаивает права граждан, следит за соблюдением закона. И если раньше власти могли включить его в комиссию в качестве игры, то теперь, когда власть зашаталась, такие "элементы" категорически должны быть исключены из состава комиссии», – считает присутствовавший на суде активист Олег Павлов.


Избирательным законодательством предусмотрена возможность обжаловать решение о формировании комиссий через суд. Но в Беларуси еще не было таких случаев, чтобы суд признал действия представителей властей незаконными и чтобы комиссии были расформированы и сформированы заново.
 
Теги: Витебск
 
 
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Витебский правозащитник Павел Левинов считает, что во время формирования Витебской областной избирательной комиссии имела место дискриминация
 
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