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«Лейпциг» сыграл с «Гертой» в матче Бундеслиги

28.05.2020 15:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Лейпциг» сыграл с «Гертой» в матче Бундеслиги

В матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу дюссельдорфская «Фортуна» со счётом 2:1 обыграла «Шальке-04». «Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с берлинской «Гертой» — 2:2.

Счёт был открыт на девятой минуте матча. Автором забитого мяча стал Марко Груич. Хозяева отыгрались в середине тайма, точный удар нанес Лукас Клостерманн. На 63-й минуте «Лейпциг» остался вдесятером — красную карточку получил Марцель Хальстенберг. Несмотря на это, команда вышла вперёд благодаря голу Патрика Шика. «Герта» сумела уйти от поражения благодаря голу Кшиштофа Пёнтека с пенальти. «Лейпциг», набрав 55 очков, занимает третье место в Бундеслиге. 

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В матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу дюссельдорфская «Фортуна» со счётом 2:1 обыграла «Шальке-04». «Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с берлинской...
 
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