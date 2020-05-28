Анна Семенович призналась, что серьезно поправилась во время самоизоляции

Источник материала: ОНТ

Российская певица Анна Семенович на своей странице в Instagram опубликовала пост, где призналась, что ей пришлось обратиться к специалистам, чтобы сбросить лишний вес.

Певица рассказала, что за время самоизоляции она набрала 5 кг, потому что баловала себя пельменями и шашлыками. А еще дело в том, что Семенович таким образом пыталась заедать стресс – она чуть не потеряла близкого человека, утратила несколько рабочих контрактов и все «планы на весну испарились и остались мечтами».

Многие подписчики поддержали Анну: «Анечка, у вас всё получится!», «Я тоже набрала, но не 5, а 7 кг», «Набираете, а потом вес снижаете. При этом не стесняетесь этого говорить. Круто!».

За короткое время пост набрал около 150 тыс. просмотров, и более 800 комментариев.





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