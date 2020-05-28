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Глава обучающего центра: «К нам на 10 лет вперёд записывают своих детей»
Источник материала: СТВ
О системе образования в Беларуси говорили в программе
Анатолий Лазуркин, педагог, председатель Республиканского просветительского общественного объединения «Большая дружба»:
Мы же никогда не говорим: «Вызубри эти слова!» Зачем?! Смотрите, что за карточки я вам принес: это изобретение нашего педагога Анатолия Анатольевича. Вот они друг другу показывают: «ОсОка или осокА? ОсОка растёт недалёко». Или, допустим, вот: «ЛомОта или ломотА? ЛомОта – спать охота». И так далее. И по каждому буквально слову.
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О системе образования в Беларуси говорили в программе «В обстановке мира». Анатолий Лазуркин: «Восполнить то, что упустили, где-то забыли. Поэтому рады, что...
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