Блашко - о переходе в Украину: «Если думаете, что менять страну - это легко и классно, вы ошибаетесь»

Источник материала: Tut.by

Биатлонистка Дарья Блашко рассказала о том, как далось ей решение перейти в команду Украины из Беларуси в 2017 году. Об этом сообщает Tribuna со ссылкой на Ukrainian Biathlon News.

«Честно говоря, это было очень сложно. Всегда такой шаг обдумывается со всех сторон. Это не было легким решением.

Если кто-то думает, что захотел и поменял страну, что это легко и классно, — вы ошибаетесь. Это не так. Я понимала, через что мне придется пройти.

Сложно было во второй сезон (карантина). Первый прошел быстро, очень легко. Смена места жительства, команды, много нюансов по документам, плюс тренировочный процесс — так и не замечаешь, как проходит сезон.

А что касается второго года — ты уже успокоился, все утряслось. Ты смотришь соревнования и думаешь: „Как? Почему же ты не бегаешь?“

Карантин в любом случае отражается на любом спортсмене. Я еще не знаю, насколько это хорошо или плохо. Я пока вижу плюсы и совсем маленькие минусы, которые исправимы», — сказала Блашко.

Напомним, что Дарья Блашко - двукратная чемпионка мира среди юниоров. В 2017 году он покинула Беларусь после конфликта с федерацией биатлона и приняла украинское гражданство.