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Блашко - о переходе в Украину: «Если думаете, что менять страну - это легко и классно, вы ошибаетесь»

28.05.2020 15:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Биатлонистка Дарья Блашко рассказала о том, как далось ей решение перейти в команду Украины из Беларуси в 2017 году. Об этом сообщает Tribuna со ссылкой на Ukrainian Biathlon News.


Фото: Денис Костюченко, "Биатлон Онлайн"

«Честно говоря, это было очень сложно. Всегда такой шаг обдумывается со всех сторон. Это не было легким решением.

Если кто-то думает, что захотел и поменял страну, что это легко и классно, — вы ошибаетесь. Это не так. Я понимала, через что мне придется пройти.

Сложно было во второй сезон (карантина). Первый прошел быстро, очень легко. Смена места жительства, команды, много нюансов по документам, плюс тренировочный процесс — так и не замечаешь, как проходит сезон.

А что касается второго года — ты уже успокоился, все утряслось. Ты смотришь соревнования и думаешь: „Как? Почему же ты не бегаешь?“

Карантин в любом случае отражается на любом спортсмене. Я еще не знаю, насколько это хорошо или плохо. Я пока вижу плюсы и совсем маленькие минусы, которые исправимы», — сказала Блашко.

Напомним, что Дарья Блашко - двукратная чемпионка мира среди юниоров. В 2017 году он покинула Беларусь после конфликта с федерацией биатлона и приняла украинское гражданство.

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Биатлонистка Дарья Блашко рассказала о том, как далось ей решение перейти в команду Украины из Беларуси в 2017 году. Об этом сообщает Tribuna со ссылкой на Ukrainian Biathlon News.
 
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