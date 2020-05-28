Азербайджан заявил о готовности поставить в нашу страну более миллиона тонн нефти

Источник материала: ОНТ

Государственная кампания Азербайджана Socar заявила о готовности поставить в этом году в нашу страну более миллиона тонн углеводородов.

Маршрут уже опробован. Весной несколько танкеров доставили нефть в Украину. А оттуда по трубопроводу она поступила на Мозырский НПЗ. Всего свыше 300 тысяч тонн. Наладить альтернативные поставки, чтобы обеспечить энергетическую независимость страны – такую задачу в начале года поставил перед правительством Президент. Сегодня мы покупаем нефть, помимо Азербайджана и традиционно России, у Норвегии, США и Саудовской Аравии.

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