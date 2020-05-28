Фрагменты старинных зданий, найденные в центре Витебска, изучат и снова закопают

Источник материала: Tut.by

Во время реконструкции участка тепловых сетей на улице Толстого в Витебске ковш экскаватора поднял на поверхность не только грунт и камни, но и открыл следы прошлого города, пишут «Витьбичи». Благодаря этому удалось установить точное место, где находилась гостиница Брози, в которой жила семья жены Марка Шагала.



Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Напомним, к работе на объекте Витебска рушат остатки дома, где жила семья жены Шагала. Витеблянам удалось пока это остановить">строители приступили в прошлую субботу, 22 мая. Вырытая траншея вдоль здания банка на улице Толстого, 2 напротив Воскресенской церкви обнажила фундамент бывшей гостиницы Брози.

Гостиница размещалась в доме, построенном в 1890-е годы купцом Витенбергом. Это одно из известных строений Витебска начала XX века. Кроме отеля, здесь находились кондитерская «Жан Альбер», ряд магазинов, среди которых был и ювелирный — Розенфельда, семья которого занимала один из этажей дома. Дочь ювелира — Белла Розенфельд — стала женой Марка Шагала.

Кроме фундамента гостиницы, техника откопала кирпичную стену неизвестного строения, предположительно XVIII века, выступавшего на улицу Толстого (бывшую Подвинскую). Возможно, это часть застройки, верх которой снесли при возведении гостиницы Брози.

На ремонт теплотрассы в историческом центре Витебска заказчик получил разрешение Министерства культуры — с предписанием обеспечить археологический надзор и охрану культурного слоя.



Гостиница Брози. Конец XIX — начало XX веков. Фото: «Витебская энциклопедия»

После того как открылись стены старых зданий, специалисты Института истории Национальной академии наук Беларуси сообщили местной власти о том, что работы необходимо приостановить — для изучения этих объектов. Это сделали 23 мая, в субботу.

— Все земляные работы, предполагающие вторжение в культурный слой, проходят в присутствии археологов. И такое наблюдение проводится здесь с первого дня, — говорит представитель Института истории НАН Алексей Белоусов. — Известно, что гостиница Брози не примыкала к зданию, где находится банк. И траншея для теплотрассы как раз прошла по этому проходу, обнажив фундамент, подвалы бывшего здания. К сожалению, экскаватор задел его западную стену, несколько повредив ее. Тем не менее, увиденное дает точное представление о местоположении бывшей гостиницы: она находилась ближе к Витьбе, чем предполагалось. И это — открытие. Сейчас изучаем фрагменты, исследовательский материал поможет составить точный план места, который будет важен для дальнейших исследований.

Алексей Белоусов рассказал, что на этом месте обнаружили археологические артефакты: в частности изразцы, кирпичи-«пальчатки» и с клеймами, металлические изделия XVIII — начала XX веков.

— Эта территория до сих пор оставалась неисследованной, раскопки здесь не проводили. Четкой привязки, документальной фиксации, где именно находились выявленные фундаменты, не было. Очевидно, проектировщики решили, что можно пройти по свободному участку вдоль Брози, не коснувшись стены. Если бы траншею рыли в прежнем месте прохождения теплосети, то пришлось бы многое разрушить в районе конного памятника, спуска к Витьбе. Очевидно, это стало основанием для изменения трассировки крупнейшей городской теплотрассы, — поделился архитектор-реставратор Евгений Колбович. — Обнаруженные фрагменты архитектурных строений представляют большой интерес. В настоящее время выполнены замеры, фотофиксация объектов, проведена работа по их локализации,

Земляные работы на улице Толстого возобновили 28 мая. Раскопки начали со стороны улицы Ленина — от котлована, где и ранее находилась часть теплотрассы, к зданию банка. Это направление выбрано, чтобы у археологов, под надзором которых проходят работы, была возможность локализовать фрагмент бывшего здания XVIII века.

Найденные фрагменты зданий изучат и после замены теплотрассы снова закопают.