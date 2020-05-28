USB-флешка с защитой от 5G: начаты продажи устройства от «вредных сетей» по 350 долларов

Источник материала: Tut.by

С помощью «технологии квантового голографического катализатора» устройство якобы может защитить от 5G весь дом. Об этом пишет vc.ru .





В Великобритании начали продавать USB-флешки 5GBioShield — они якобы защищают от сетей 5G, сообщает The Verge. Флешки стоят от 343 до 405 долларов. В них 128 МБ памяти. Продавцы утверждают, что в устройстве используется «технология квантового голографического катализатора» для защиты всего дома.

Для активации защиты устройство нужно подключить к ноутбуку или хранить рядом со смартфоном. Независимый член Консультативного комитета 5G города Гластонбери в Великобритании Тони Холл рекомендовал 5GBioShield в отчете совета: «Мы используем это устройство и считаем его полезным».

Исследователи из компании Pen Test Partners изучили устройство и выяснили, что оно отличается от обычной USB-флешки за 6 долларов только наклейкой, передает BBC News.

Ниже — цены обычных «флешек»: