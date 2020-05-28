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USB-флешка с защитой от 5G: начаты продажи устройства от «вредных сетей» по 350 долларов
Источник материала: Tut.by
С помощью «технологии квантового голографического катализатора» устройство якобы может защитить от 5G весь дом. Об этом пишет
В Великобритании начали продавать USB-флешки
Для активации защиты устройство нужно подключить к ноутбуку или хранить рядом со смартфоном. Независимый член Консультативного комитета 5G города Гластонбери в Великобритании Тони Холл рекомендовал 5GBioShield в
Исследователи из компании Pen Test Partners изучили устройство и выяснили, что оно отличается от обычной USB-флешки за 6 долларов только наклейкой,
Ниже — цены обычных «флешек»:
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Устройство отличается от обычной USB-флешки за 6 долларов только наклейкой.
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