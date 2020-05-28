Детей из дома семейного типа на Дубровке поздравили с началом летних каникул

Источник материала: Виртуальный Брест

Молодежь Ленинского района г. Бреста всегда активно принимает участие в добрых делах. Вот и сегодня, представители Ленинского районного комитета ОО «БРСМ» совместно с администрацией Ленинского района навестили дом семейного типа на Дубровке.





Открытие дома состоялось в январе 2020 года. Сергей и Ольга воспитывают 9 детей. За 4 месяца в большой семье произошло много хороших и добрых перемен. Дом стал обжитым, каждый нашел в нем свое любимое местечко. Во дворе – мини спортгородок, красуется цветочная клумба, разбит небольшой огородик, высажена малина и молодые деревья.





Родители доброжелательно встретили гостей во дворе своего дома. Дети были рады канцтоварам, сладостям и спортивному инвентарю, который очень кстати пришёлся к началу летних каникул.





Добрые дела нужны тем, кто их ждет и тем, кто их творит.