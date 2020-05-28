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ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой» продолжает строительство многопрофильного медицинского комплекса в г. Бресте
28.05.2020 16:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В 2019 году в городе над Бугом было начато возведение многопрофильного медицинского комплекса. Заказчиком строительства объекта является УКС г. Бреста, проект создан ОАО «Брестпроект». Генеральный подрядчик - ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой», субгенподрядчик – УП «Брестская СПМК-2», субподрядчики - УП «Брестская ПМК-6», УП «Жабинковская ПМК-10», УП «Брестская СПМК-15» (общестроительные работы); УП «Брестская СПМК-14» (электромонтажные работы); УП «Брестская СПМК-8» и УП «Брестская СПМК-9» (сантехнические работы).
Строительство объекта состоит из двух очередей. 1А очередь возведения многопрофильного медицинского комплекса, которая включает в себя подготовительный период, начата в конце декабря 2019 года и завершится в июне 2020 года. Она состоит из: установки трансформаторной подстанции, вертикальной планировки, монтажа сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения.
С апреля 2020 года, согласно договору с УКСом, в рамках 1Б очереди генподрядчиком и субгенподрядчиками ведутся основные работы по строительству поликлиник для взрослых, детей и женской консультации.
Сейчас на стройплощадке многопрофильного медицинского комплекса большое количество техники и строителей - возводятся цокольные этажи всех трех зданий. До конца 2020 года планируется завершить возведение монолитного каркаса двух поликлиник и строительство здания женской консультации. Также, до конца 2020 года, планируется освоить 16,6 млн рублей.
20 мая текущего года УП «Брестская СПМК-2» заключило договор с ОАО «Стройтрест № 8» на
Ввод многопрофильного медицинского комплекса в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
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ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой» продолжает строительство многопрофильного медицинского комплекса в г. Бресте
В 2019 году в городе над Бугом было начато возведение многопрофильного медицинского комплекса. Заказчиком строительства объекта является УКС г. Бреста, проект...
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