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«Полесскую доброту» выселили. Не помогла даже встреча с мэром

28.05.2020 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Из-за долга в 700 рублей за оплату коммунальных услуг волонтёров учреждения «Полесская доброта» выселили из арендуемого помещения по улице Советской в Пинске.

«Полесскую доброту» выселили. Не помогла даже встреча с мэром

Как мы сообщали, суммарно волонтёры должны платить около двухсот рублей в месяц за аренду и коммунальные услуги. Аренду в 65 рублей оплачивали, а остальное не потянули… Из-за долга помещение попросили освободить не позднее 22 мая.

Елена Шимолина, руководитель благотворительного учреждения «Полесская доброта», надеялась, что ситуация решится иначе. Ведь не могут же благотворители платить столько же за свет и тепло, сколько и коммерческая организация. Тем более, что здесь склад, а там ветеринарная лечебница, комментирует Елена.

— Накануне выселения в среду люди из ветеринарной аптеки сказали, что сейчас будет мэр. Подумала, как хорошо! Раньше ходила в горисполком, результата ноль. Дождалась мэра. Он уже собрался уходить. Я подошла и представилась. Попросила уделить время. Согласился, — рассказывает Елена.

Руководитель благотворительного учреждения объяснила Ивану Ребковцу, председателю Пинского горисполкома, что волонтёров выселяют, потому что образовался долг за аренду в 700 рублей. Всё из-за того, что благотворителей поставили в один ряд с коммерческими организациями. Рядом ветеринарная клиника работает с утра до вечера. А коммуналку делят поровну.

— Мы же не сидим в офисе, здесь склад. 150 рублей, а в помещении 2 ребра отопления. Свет — одна лампочка, остальное не работает. Можно было бы понижающие коэффициенты к нам применить. Здание 5 лет не использовалось, — отмечает Елена.

Женщина рассказывает, что представители городской власти ответили, что «Полесская доброта» не входит в перечень общественных организаций, в отношении которых можно применить понижающий коэффициент.

— Понятно, что в этот список мы войти не можем, потому что там республиканские организации. Мы же местная, провинциальная…

В итоге разговор с местной властью никак не повлиял на решение о выселении.

Сейчас волонтёры ищут новое место, потому что учреждению обязательно нужен юридический адрес. Тем временем продолжается работа. Готовятся обеды для стариков, организовывается проект для бригад скорой медицинской помощи.

 
 
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  Из-за долга в 700 рублей за оплату коммунальных услуг волонтёров учреждения «Полесская доброта» выселили из арендуемого помещения по улице Советской в Пинске. ...
 
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