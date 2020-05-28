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Паразиты внутри нас: как заметить и вылечиться. Задавайте вопросы!
Источник материала: Tut.by
Онлайн-конференция «Профилактика, диагностика и лечение паразитарных заболеваний» пройдет 2 июня с 11.30 до 13.00 на информационных порталах «Здоровые люди» (
Аллергические реакции, длительная невысокая температура тела, воспаление лимфатических узлов, боли в мышцах и суставах, изнуряющий кашель, метеоризм и даже бессонница – все эти симптомы могут вызвать обыкновенные паразиты: гельминты, аскариды, лямблии, токсоплазмы, клопы и другие. Какие анализы наиболее показательны для выявления возбудителей паразитарных болезней? Существуют ли препараты для профилактики заражения? Если в крови обнаружены антитела к паразитам, значит, мы вылечились, или наоборот? Ждем ваши вопросы.
На вопросы ответит Сергей Жаворонок, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук.
Предварительно вопросы можно присылать на электронную почту
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Какие анализы наиболее показательны для выявления возбудителей паразитарных болезней? Существуют ли препараты для профилактики заражения? Если в крови...
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