Паразиты внутри нас: как заметить и вылечиться. Задавайте вопросы!

Источник материала: Tut.by

Онлайн-конференция «Профилактика, диагностика и лечение паразитарных заболеваний» пройдет 2 июня с 11.30 до 13.00 на информационных порталах «Здоровые люди» ( 24health.by ) и TUT.BY.



Ленточный червь Taenia taeniaeformis. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Ondrej Zicha / biolib.cz

Аллергические реакции, длительная невысокая температура тела, воспаление лимфатических узлов, боли в мышцах и суставах, изнуряющий кашель, метеоризм и даже бессонница – все эти симптомы могут вызвать обыкновенные паразиты: гельминты, аскариды, лямблии, токсоплазмы, клопы и другие. Какие анализы наиболее показательны для выявления возбудителей паразитарных болезней? Существуют ли препараты для профилактики заражения? Если в крови обнаружены антитела к паразитам, значит, мы вылечились, или наоборот? Ждем ваши вопросы.

На вопросы ответит Сергей Жаворонок, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук.

Предварительно вопросы можно присылать на электронную почту info@24health.by .