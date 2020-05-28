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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Под колеса автобуса в Руденске попал второклассник Мальчишку с места аварии доставили в больницу, медики осмотрели ребенка и отпустили домой. По информации дорожной милиции, родители мальчика были на работе, сам он...

Мальчишку с места аварии доставили в больницу, медики осмотрели ребенка и отпустили домой. По информации дорожной милиции, родители мальчика были на работе, сам он с другом шел по обочине вдоль проезжей части. В тот момент, когда проезжал автобус, они начали баловаться – в результате один из ребят оказался на дороге. Водитель автобуса не успел отреагировать, в итоге сбил мальчика. У ребенка несколько ушибов и царапин. По стране проходит кампания "Внимание - дети!". ГАИ просит водителей быть предельно внимательными, а родителей еще раз рассказать своим детям о правилах поведения на дороге и возле проезжей части.