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Беларусь надеется на применение визового соглашения с ЕС с 1 июля
28.05.2020 17:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: immi-i.com
Для этого до конца мая Евросоюз должен направить в Беларусь официальное уведомление.
Сегодня, 28 мая, этот вопрос обсуждался в телефонном разговоре заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко с заместителем Генерального секретаря Европейской службы внешних действий Энрике Мора.
Собеседники обсудили перспективы проведения совместных мероприятий как по линии Беларусь – ЕС, так и в рамках Восточного партнерства.
Кравченко приветствовал
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Для этого до конца мая Евросоюз должен направить в Беларусь официальное уведомление.
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