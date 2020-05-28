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Беларусь надеется на применение визового соглашения с ЕС с 1 июля

28.05.2020 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: immi-i.com

Для этого до конца мая Евросоюз должен направить в Беларусь официальное уведомление.

Сегодня, 28 мая, этот вопрос обсуждался в телефонном разговоре заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко с заместителем Генерального секретаря Европейской службы внешних действий Энрике Мора.

Собеседники обсудили перспективы проведения совместных мероприятий как по линии Беларусь – ЕС, так и в рамках Восточного партнерства.

Кравченко приветствовал одобрение Советом ЕС соглашений между Республикой Беларусь и Европейским союзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, и выразил надежду на поступление от ЕС соответствующего уведомления до конца мая 2020 года, что позволило бы ввести в силу оба соглашения с 1 июля 2020 г.

 
 
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Для этого до конца мая Евросоюз должен направить в Беларусь официальное уведомление.
 
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