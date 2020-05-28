ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Опасна ли накипь в воде для организма?

28.05.2020 17:14 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Опасна ли накипь в воде для организма?

Если несколько раз кипятить воду, а чайник долго не чистить, может образоваться накипь. Можно ли пить такую воду, пишет woman.rambler.ru.

Что такое накипь?

Накипь – это твердые отложения, которые в процессе химической реакции прилипают к стенкам чайника и состоят из солей: кристаллов карбоната кальция, магния, бикарбоната. Они попадают в кружку, а затем в желудок человека.

Опасна ли она для организма?

Кислота, которая помогает перевариванию пищи в желудке, расщепляет накипь, и поэтому она не опасна для человека. Но твердые частицы, попав в рот во время чаепития, доставят дискомфорт. А еще неприятно видеть желтый осадок в своем стакане. 

Из-за чего образуется накипь в чайнике?

Накипь в чайнике образуется из-за жесткой воды, которую не рекомендуется пить постоянно, так как со временем в почках откладываются соли, а затем появляются камни. Жесткую воду следует фильтровать перед тем, как кипятить. 

Как избавиться от накипи?

В настоящее время в продаже есть множество средств, позволяющих избавиться от накипи. Но если под рукой такого средства не оказалось, то можно легко почистить чайник с помощью столового уксуса.

Залейте в чайник примерно немного больше половины воду из-под крана. Добавьте туда около полстакана уксуса, вскипятите чайник и дайте ему постоять примерно 10 мин. Затем вылейте содержимое и сполосните чайник. Он будет как новенький!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если несколько раз кипятить воду, а чайник долго не чистить, может образоваться накипь. Можно ли пить такую воду, пишет woman.rambler.ru. Что такое накипь? Накипь – это...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Чавускім раёне п'яны кіроўца на "Маздзе" збіў афіцэра ДАІ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика