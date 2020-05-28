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Опасна ли накипь в воде для организма?
Источник материала: ОНТ
Если несколько раз кипятить воду, а чайник долго не чистить, может образоваться накипь. Можно ли пить такую воду,
Что такое накипь?
Накипь – это твердые отложения, которые в процессе химической реакции прилипают к стенкам чайника и состоят из солей: кристаллов карбоната кальция, магния, бикарбоната. Они попадают в кружку, а затем в желудок человека.
Опасна ли она для организма?
Кислота, которая помогает перевариванию пищи в желудке, расщепляет накипь, и поэтому она не опасна для человека. Но твердые частицы, попав в рот во время чаепития, доставят дискомфорт. А еще неприятно видеть желтый осадок в своем стакане.
Из-за чего образуется накипь в чайнике?
Накипь в чайнике образуется из-за жесткой воды, которую не рекомендуется пить постоянно, так как со временем в почках откладываются соли, а затем появляются камни. Жесткую воду следует фильтровать перед тем, как кипятить.
Как избавиться от накипи?
В настоящее время в продаже есть множество средств, позволяющих избавиться от накипи. Но если под рукой такого средства не оказалось, то можно легко почистить чайник с помощью столового уксуса.
Залейте в чайник примерно немного больше половины воду из-под крана. Добавьте туда около полстакана уксуса, вскипятите чайник и дайте ему постоять примерно 10 мин. Затем вылейте содержимое и сполосните чайник. Он будет как новенький!
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Если несколько раз кипятить воду, а чайник долго не чистить, может образоваться накипь. Можно ли пить такую воду, пишет woman.rambler.ru. Что такое накипь? Накипь – это...
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