Опасна ли накипь в воде для организма?

Источник материала: ОНТ

Если несколько раз кипятить воду, а чайник долго не чистить, может образоваться накипь. Можно ли пить такую воду, пишет woman.rambler.ru.

Что такое накипь?

Накипь – это твердые отложения, которые в процессе химической реакции прилипают к стенкам чайника и состоят из солей: кристаллов карбоната кальция, магния, бикарбоната. Они попадают в кружку, а затем в желудок человека.

Опасна ли она для организма?

Кислота, которая помогает перевариванию пищи в желудке, расщепляет накипь, и поэтому она не опасна для человека. Но твердые частицы, попав в рот во время чаепития, доставят дискомфорт. А еще неприятно видеть желтый осадок в своем стакане.

Из-за чего образуется накипь в чайнике?

Накипь в чайнике образуется из-за жесткой воды, которую не рекомендуется пить постоянно, так как со временем в почках откладываются соли, а затем появляются камни. Жесткую воду следует фильтровать перед тем, как кипятить.

Как избавиться от накипи?

В настоящее время в продаже есть множество средств, позволяющих избавиться от накипи. Но если под рукой такого средства не оказалось, то можно легко почистить чайник с помощью столового уксуса.

Залейте в чайник примерно немного больше половины воду из-под крана. Добавьте туда около полстакана уксуса, вскипятите чайник и дайте ему постоять примерно 10 мин. Затем вылейте содержимое и сполосните чайник. Он будет как новенький!

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