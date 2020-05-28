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Бизнес-союз: власти потребовали от госпредприятий срочно перевести счета в госбанки

28.05.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени М.С.Кунявского (БСПН) заявил, что представители отраслевых органов госуправления потребовали от подведомственных предприятий срочно перевести текущие счета в государственные банки.

"Чиновники потребовали от предприятий перевести счета из частных банков в государственные. Предприятия с долей государства получают от вышестоящих отраслевых органов управления распоряжения перевести счета, за исключением счетов по учету кредитной задолженности, из частных банков в государственные – ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк", - говорится в заявлении БСПН, опубликованном в четверг.

В сообщении говорится, что в БСПН имеется копия распоряжения председателя концерна "Беллегпром" Татьяны Лугиной, "в котором та, ссылаясь на поручение правительства, требует от подведомственных предприятий не позднее 8 июня т.г. отчитаться о переносе счетов (в госбанки – ИФ)". 


Контроль за выполнением поручения возложен на представителей государства в органах управления хозяйственных обществ.

По информации БСПН, аналогичные письма получили не только предприятия легкой промышленности, но и других отраслей, где отправителями также выступили министерства и ведомства. 

"В бизнес-союзе делают вывод, что, вероятно, новое требование массово затронет предприятия с долей государства", - отмечается в заявлении.

"В этой связи руководство БСПН от лица делового сообщества выражает глубокую тревогу и разочарование по поводу подобных действий экономических властей. Требование размещать счета только в государственных банках противоречит рыночным принципам и может нанести серьезный вред экономике, которая и без того испытывает прессинг в условиях пандемии COVID-19", - подчеркивают в БПСН.

Как сообщалось, аналогичное требование со стороны госорганов действовало в начале 2000-х годов. Впоследствии данное требование было отменено для соблюдения задекларированного в Конституции права равенства всех форм собственности.
 
 
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Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени М.С.Кунявского (БСПН) заявил, что представители отраслевых органов госуправления потребовали от...
 
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