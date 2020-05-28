Бизнес-союз: власти потребовали от госпредприятий срочно перевести счета в госбанки

"Чиновники потребовали от предприятий перевести счета из частных банков в государственные. Предприятия с долей государства получают от вышестоящих отраслевых органов управления распоряжения перевести счета, за исключением счетов по учету кредитной задолженности, из частных банков в государственные – ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк", - говорится в заявлении БСПН, опубликованном в четверг.





В сообщении говорится, что в БСПН имеется копия распоряжения председателя концерна "Беллегпром" Татьяны Лугиной, "в котором та, ссылаясь на поручение правительства, требует от подведомственных предприятий не позднее 8 июня т.г. отчитаться о переносе счетов (в госбанки – ИФ)".









Контроль за выполнением поручения возложен на представителей государства в органах управления хозяйственных обществ.





По информации БСПН, аналогичные письма получили не только предприятия легкой промышленности, но и других отраслей, где отправителями также выступили министерства и ведомства.





"В бизнес-союзе делают вывод, что, вероятно, новое требование массово затронет предприятия с долей государства", - отмечается в заявлении.





"В этой связи руководство БСПН от лица делового сообщества выражает глубокую тревогу и разочарование по поводу подобных действий экономических властей. Требование размещать счета только в государственных банках противоречит рыночным принципам и может нанести серьезный вред экономике, которая и без того испытывает прессинг в условиях пандемии COVID-19", - подчеркивают в БПСН.





Как сообщалось, аналогичное требование со стороны госорганов действовало в начале 2000-х годов. Впоследствии данное требование было отменено для соблюдения задекларированного в Конституции права равенства всех форм собственности.