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Бизнес-союз: власти потребовали от госпредприятий срочно перевести счета в госбанки
Источник материала: Партизан
Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени М.С.Кунявского (БСПН) заявил, что представители отраслевых органов госуправления потребовали от подведомственных предприятий срочно перевести текущие счета в государственные банки.
"Чиновники потребовали от предприятий перевести счета из частных банков в государственные. Предприятия с долей государства получают от вышестоящих отраслевых органов управления распоряжения перевести счета, за исключением счетов по учету кредитной задолженности, из частных банков в государственные – ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк", - говорится в заявлении БСПН, опубликованном в четверг.
В сообщении говорится, что в БСПН имеется копия распоряжения председателя концерна "Беллегпром" Татьяны Лугиной, "в котором та, ссылаясь на поручение правительства, требует от подведомственных предприятий не позднее 8 июня т.г. отчитаться о переносе счетов (в госбанки – ИФ)".
Контроль за выполнением поручения возложен на представителей государства в органах управления хозяйственных обществ.
По информации БСПН, аналогичные письма получили не только предприятия легкой промышленности, но и других отраслей, где отправителями также выступили министерства и ведомства.
"В бизнес-союзе делают вывод, что, вероятно, новое требование массово затронет предприятия с долей государства", - отмечается в заявлении.
"В этой связи руководство БСПН от лица делового сообщества выражает глубокую тревогу и разочарование по поводу подобных действий экономических властей. Требование размещать счета только в государственных банках противоречит рыночным принципам и может нанести серьезный вред экономике, которая и без того испытывает прессинг в условиях пандемии COVID-19", - подчеркивают в БПСН.
Как сообщалось, аналогичное требование со стороны госорганов действовало в начале 2000-х годов. Впоследствии данное требование было отменено для соблюдения задекларированного в Конституции права равенства всех форм собственности.
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Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени М.С.Кунявского (БСПН) заявил, что представители отраслевых органов госуправления потребовали от...
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