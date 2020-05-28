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Ветераны-пограничники в Минске возложили цветы к монументу Победы

28.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В День пограничника в Минске руководство Госпогранкомитета и ветераны-пограничники возложили цветы к монументу Победы и к мемориалу на острове Мужества и Скорби.

«Это год 75-летия Великой Победы, а в следующем году мы будем отмечать свой праздник – 80-летие первых боев при охране госграницы. Мы вспоминаем своих ветеранов, пограничников, которые погибли в первые дни войны, бойцов в зеленых фуражках, красноармейцев, которые обороняли Брестскую крепость и сделали первые шаги к нашей Победе», – сказал председатель госпогранкомитета Республики Беларусь Анатолий Лаппо.

Задача сегодняшних пограничников – внедрение современных технологий. За рубежами страны уже сейчас частично следят беспилотники и тепловизоры. А на одном из участков установят систему для контроля до 300 километров границы.



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Теги: Минск
 
 
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В республике отмечают День пограничника. Задача сегодняшних «зеленых фуражек» – внедрение современных технологий.
 
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