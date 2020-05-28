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Ветераны-пограничники в Минске возложили цветы к монументу Победы
28.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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Задача сегодняшних пограничников – внедрение современных технологий. За рубежами страны уже сейчас частично следят беспилотники и тепловизоры. А на одном из участков установят систему для контроля до 300 километров границы.
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В республике отмечают День пограничника. Задача сегодняшних «зеленых фуражек» – внедрение современных технологий.
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