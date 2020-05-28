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Давайте запустим волну чистоты... Семья устроила уборку во дворе. Поддержим?

28.05.2020 18:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Я живу в обычном районе г. Бреста. В прошлом году мы с детворой убирали мусор на площадке. В этом году они сами спрашивали, когда будем убирать. И вот это когда произошло вчера. Мы собирали окурки, пустые бутылки, стекло, бумаги, талончики (интересно, кто это всё бросает - дети или взрослые?). Вот уж урок смирения и служения земле - выгребать всё это из-под лавки, где регулярно заседают любители выпить и закусить.

Давайте запустим волну чистоты... Семья устроила уборку во дворе. Поддержим?


Дети как эльфы летали по двору, принося всё новые и новые пакеты мусора, как трофеи. И даже маленький Ильюша бросал палочки в пакет.

Давайте запустим волну чистоты... Семья устроила уборку во дворе. Поддержим?


На нас смотрели прохожие. И это радовало. Мы показали хороший пример. И пишу я этот отчёт с этой же целью - дать толчок тем, кто это читает. Чистота нашей планеты начинается с чистоты в наших домах, на наших дворах. Я спокойна за этих ребят, что наводили порядок в нашем дворе: с детства они впитывают уважение к земле, которая никак не заслужила, чтобы на неё плевали и швыряли всякий хлам. Человек гость на этой чудесной планете. И вести себя следует подобающе к тому, что создано не нами, но доверено нам...

Давайте запустим волну чистоты... Семья устроила уборку во дворе. Поддержим?


Раз мы сделали шаг в сторону чистоты планеты, значит, сможет сделать и каждый из вас.

Давайте запустим волну чистоты... Семья устроила уборку во дворе. Поддержим?

Давайте запустим волну чистоты вместе. Да будет так!

 
Теги: Брест
 
 
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  Я живу в обычном районе г. Бреста. В прошлом году мы с детворой убирали мусор на площадке. В этом году они сами спрашивали, когда будем убирать. И вот это когда...
 
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