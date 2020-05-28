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Давайте запустим волну чистоты... Семья устроила уборку во дворе. Поддержим?
28.05.2020 18:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Я живу в обычном районе г. Бреста. В прошлом году мы с детворой убирали мусор на площадке. В этом году они сами спрашивали, когда будем убирать. И вот это когда произошло вчера. Мы собирали окурки, пустые бутылки, стекло, бумаги, талончики (интересно, кто это всё бросает - дети или взрослые?). Вот уж урок смирения и служения земле - выгребать всё это из-под лавки, где регулярно заседают любители выпить и закусить.
Давайте запустим волну чистоты вместе. Да будет так!
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Я живу в обычном районе г. Бреста. В прошлом году мы с детворой убирали мусор на площадке. В этом году они сами спрашивали, когда будем убирать. И вот это когда...
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