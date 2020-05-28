«Сейчас я стою, а они по мне бегают». История спасения бельчат, которых нашли в лесу под Слуцком

Источник материала: Слуцк Город





Семья из Слуцка приютила у себя в квартире троих бельчат, которых случайно нашли в лесу. Новая «мама» рыжих пушистиков рассказала SlutskGorod о жизни бельчат в неволе и почему их не собираются выпускать в лес.

Супруг Риты Григорий около месяца назад нашёл бельчат в дупле поваленного дерева в лесу недалеко от Слуцка. Как пояснила его девушка, домой малышей привезли не сразу.

— Наша с мужем работа напрямую связана с лесом. Поэтому не понаслышке знаем, что белка должна вернуться за своими детёнышами через 5-7 часов, — рассказывает Рита. — Вечером мы поехали на то место, чтобы посмотреть, всё ли в порядке. Как выяснилось, мама не вернулась, а малыши буквально замерзали, ведь они были совсем без шерсти. Тогда мы забрали их вместе с гнездом домой.

По дороге в Слуцк, Рита звонила в столичную ветклинику, чтобы узнать, чем кормить зверьков. Как пояснил специалист, бельчатам подходит только смесь для котят или козье молоко. Девушка вспоминает, что найти его в Слуцке оказалось не так-то просто.

— Договорились с женщиной в дальней деревне, и каждый день ездили к ней за свежим молоком. А потом у неё родились козлята, и нам снова пришлось искать питание для бельчат. Мы подняли всех знакомых, чтобы помогли нам найти дойную козу. В последний вечер, когда у малышей еды осталось только на один раз, удалось найти заводчика коз в Слуцке.

Рита рассказывает, что много информации по содержанию белок искала в интернете. Процесс кормления оказался очень ответственным и кропотливым, ведь молоко может попасть в нос и вызвать воспаление лёгких.

— Мы купили специальную бутылочку для мелких зверьков. Первое время я их кормила каждые два часа, приходилось вставать даже ночью. Я даже вспомнила, как кормила сына. Одним словом, окунулась в материнство полностью, — смеётся собеседница. — Сейчас кормлю четыре раза в день. Благо, белки, как люди, ближе к вечеру начинают зевать, а потом всю ночь спят. А вот прямо сейчас я стою, и они по мне бегают.

Чтобы приучить бельчат к естественной среде, по выходным супруги их вывозят на дачу и выпускают. Зверьки роются в земле, что-то пытаются грызть, но пока не осознают, что кроме молока можно питаться чем-то ещё. Хотя новые «родители» им купили специальный корм и витамины.

— Белки очень активные и шустрые животные, они должны быть в постоянном движении, чтобы не случилось ожирения. Недавно мы заказали для них большую клетку в интернете, и бельчата в ней живут. — рассказывает девушка. — Меня они узнают по голосу, когда только вхожу в комнату. Я говорю: «Белки, белки», и малыши тут же подбегают и забираются на плечо. Они знают запах мой и моего шестилетнего сына, потому что мы их кормим. К чужим относятся настороженно.

Рита говорит, что эту зиму зверьки не выживут в лесу, поэтому пока семья в раздумье, как правильно поступить. Ведь там, где их нашли много диких животных и птиц, которые могут их съесть.

— У нас две самки и самец, им примерно месяц и неделя. Мы думали летом их выпустить в лес, но нашли много информации, что первую зиму в естественной среде они не выживут. Но держать в квартире белок ради пушистого хвоста, по меньшей мере, глупо. А с другой стороны, они не приспособлены к жизни в своей естественной среде.

Пока поиски подходящего в Беларуси питомника с безопасной для бельчат зоной не нашлось. Но супруги надеются, что откликнутся люди, которые смогут помочь пристроить этих рыжих непосед.

Ольга Кононович

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