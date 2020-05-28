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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неравнодушный прохожий спас женщину от буйного мужа с ножом Когда случайный третий оказался не лишним. Неравнодушный прохожий спас женщину от буйного мужа с ножом. В милицию Свислочи (это Гродненский регион) накануне...

Когда случайный третий оказался не лишним. Неравнодушный прохожий спас женщину от буйного мужа с ножом. В милицию Свислочи (это Гродненский регион) накануне поступило сообщение, что с ножом напали на местную жительницу. Как сообщает следствие, вечером пьяный муж встретил супругу с работы. В какой-то момент мужчина повалил женщину на землю и стал наносить ей удары ножом в грудь. Жертва хваталась за лезвие, пытаясь сопротивляться. На помощь пришел прохожий, который оттянул агрессивного супруга и забрал у него нож.