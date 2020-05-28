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Статкевич анонсировал проведение "тапочных" пикетов по всей стране

28.05.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оппозиционный политик Николай Статкевич анонсировал проведение очередных "тапочных" пикетов в воскресенье, 31 мая, во всех крупных городах Беларуси.




"Наша страна покрыта льдом. И под этим льдом умирает все, что удалось прорасти в начале 90-х годов, национальное, белорусское, историческое, наше", - заявил политик в своем видеообращении.

Он также добавил, что официальные пикеты-митинги пройдет в воскресенье, 31 мая, в 12:00 во всех областных центрах и в Минске.

"Драматические изменения неизбежны. То, куда пойдет ситуация, зависит только от патриотов Беларуси", - отметил политик.

Напомним, в минувшее воскресенье в Минске прошел "тапочный" пикетна Комаровке собрал тысячи людей.
 
Теги: Минск
 
 
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Оппозиционный политик Николай Статкевич анонсировал проведение очередных "тапочных" пикетов в воскресенье, 31 мая, во всех крупных городах Беларуси.
 
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