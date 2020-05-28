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Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 29 мая
28.05.2020 16:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: business.com.tm
Мероприятие состоится в формате видеоконференции, сообщили в Совмине Беларуси.
В повестке заседания – обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ, а также совместные усилия в борьбе с распространением COVID-19.
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Мероприятие состоится в формате видеоконференции, сообщили в Совмине Беларуси.
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