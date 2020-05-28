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Путешествие нелегалов в Германию неожиданно закончилось в Минске
Источник материала: БTПутешествие в Германию неожиданно закончилось в Минске. Белорусская таможня обнаружила в грузовике с картоном двух подростков, предположительно из Афганистана. Документов у нелегалов не было, поэтому молодых людей пришлось задержать до выяснения всех обстоятельств. Как именно в нашу страну попали гости с юга, выясняет милиция. По информации ГТК, грузовое транспортное средство прибыло из Сербии для оформления в зону таможенного контроля под Минском. Товар следовал в поселок Большевик. Во время досмотра в кузове и были обнаружены мигранты. Предварительно удалось узнать, что они оба 2004 года рождения. По словам задержанных, из Северной Македонии они попали в Сербию и забрались в большегруз в надежде попасть в Германию. После трех дней поездки поняли, что поиски лучшей жизни завели их далеко не в ту сторону. В настоящее время молодые люди находятся в отделе по гражданству и миграции Минского района. Специалисты определяют, как сложится дальнейшая судьба нелегальных мигрантов.
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Путешествие в Германию неожиданно закончилось в Минске. Белорусская таможня обнаружила в грузовике с картоном двух подростков, предположительно из Афганистана....
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