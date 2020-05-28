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«Трудности, с которыми столкнулись медицинские работники во время эпидемии, – это привлечёт в медицину людей или оттолкнёт их?»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Фармацевты, стоматологи, офтальмологи, терапевты. Около 800 студентов Витебского медуниверситета определились с первым местом работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
28 мая в вузе финальный этап распределения. Это дополнительный шанс найти компромисс между желанием выпускника и возможностями системы здравоохранения. Кстати, многие студенты проявили себя еще до этого дня – отправившись в сложные времена помогать коллегам.
В узких кругах Андрей Водич – фигура известная. Активист, отличник. Это он полгода назад задавал вопрос Президенту во время онлайн-встречи от витебских студентов-медиков. Лидер не только на словах: уже будучи выпускником в числе первых оказался там, где нуждались в помощи.
Андрей Водич, выпускник Витебского государственного медицинского университета:
Основной этап уже позади, 28 мая финал. 39 молодых специалистов, которые по определенным причинам просят заменить одно место распределения на другое. Тот самый шанс найти компромисс между желанием выпускника и возможностями системы.
Полина Кандидатова, выпускница Витебского государственного медицинского университета:
Отношение к профессии врача всегда было особым.
Конкурсы в медицинские вузы с советских времен традиционно одни из самых высоких в стране. И даже сегодня, когда люди в белых халатах оказались на передовой, эти выпускники остаются верными своему выбору.
Виктория Алексейкова, выпускница Витебского государственного медицинского университета:
Анатолий Щастный, ректор Витебского государственного медицинского университета:
В 2020 году Витебский медуниверситет планирует набрать около 800 первокурсников. Ровно столько же здесь и выпускников. Уже совсем скоро все они отправятся на свои первые рабочие места. Впрочем, многие молодые люди профессию врача осваивают уже сегодня, помогая в больницах и клиниках справляться с потоком пациентов.
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«Трудности, с которыми столкнулись медицинские работники во время эпидемии, – это привлечёт в медицину людей или оттолкнёт их?»
Новости Беларуси. Фармацевты, стоматологи, офтальмологи, терапевты. Около 800 студентов Витебского медуниверситета определились с первым местом работы, сообщили в...
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