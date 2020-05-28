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Благодарность за активность дочери? Комбинату отца Анны Канопацкой “простили” 19,8 млн долга

28.05.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Пуховичский комбинат хлебопродуктов" попал в список предприятий, долги которого перед бюджетом будут реструктурированы по указу Александра Лукашенко №166 от 14 мая 2020 года. Речь идёт о 19,8 млн рублей.

Благодарность за активность дочери? Комбинату отца Анны Канопацкой “простили” 19,8 млн долга
Пуховичский комбинат хлебопродуктов
Предприятие осуществит дополнительный выпуск акций на эту сумму, а ОАО “Агентство по управлению активами” погасит его задолженность перед бюджетом.

Всего в перечне счастливчиков, которым правительство решило помочь с долгами, 24 организации. "Пуховичский комбинат хлебопродуктов" заинтересовал нас потому, часть его акций принадлежат семье бизнесмена Анатолия Трухановича — отца экс-депутата и претендента на президентское кресло Анны Канопацкой.

В интернете о ситуации пишут с намёком. Мол, не является ли включение “Пуховичского КХП” в перечень своеобразной благодарностью за то, что Канопацкая согласилась заполнить своей фамилией строчку в избирательном бюллетене? Впрочем, боксёрскую грушу (ну или спойлер: что кому больше нравится) для Александра Лукашенко видят в каждом, кто участвует в нынешних выборах. По словам Анны Канопацкой, подозрения беспочвенны.


"Какое отношение имею я к Пуховичскому комбинату хлебопродуктов? Мой отец один из акционеров. Спросите, пожалуйста, у второго крупнейшнего акционера — государства, почему оно реструктурирует задолженность. Насколько я в курсе, там огромный перечень предприятий. 

Реструктуризация — это когда, грубо говоря, государство пытается исправить те ошибки, в которые оно само загоняет достаточно много юридических лиц, занятых в сельском хозяйствe", — комментирует Еврорадио Анна Канопацкая.

Анатолий Труханович добавляет, что "главная ошибка и нарушение всяких экономических законов", которую теперь исправляет государство — указ №399, вышедший в марте 2018 года. Он разрешал сельскохозяйственным предприятиям брать отсрочку по долгам перед другими предприятиями.

“У нас какая же ситуация — мы должны государству, а нам должны колхозы. А осенью вышел 399-й указ, который сказал, что колхозы никому ничего не должны, долги откладываются на 5-8 лет. А как же нам быть? — объясняет Анатолий Труханович. — Как мы будем платить бюджету, если нам не исполняют СПК, которые связаны с этим указом? Как нам быть? И вот, чтобы исправить эту ошибку, существенный пробел, был подготовлен такой проект. Это не один я такой. И если бы не было этого указа [№166. — Еврорадио], то было бы сплошное банкротство”.

Семья Трухановичей владеет 44% акций "Пуховичского КХП". Также в активах отца экс-депутат две птицефабрики, в Столине и Ивенце.

Борьба Анны Канопацкой за пост президента также стала семейным делом. Избирательный штаб потенциальной кандидатки возглавляет её сестра Дарья Труханович.
 
 
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"Пуховичский комбинат хлебопродуктов" попал в список предприятий, долги которого перед бюджетом будут реструктурированы по указу Александра Лукашенко №166 от 14...
 
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