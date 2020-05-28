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В минских поликлиниках возобновляют профосмотры. Какие меры безопасности соблюдаются?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В минских поликлиниках возобновляются профосмотры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. При этом в учреждениях здравоохранения соблюдают строгие меры безопасности, чтобы свести к минимуму возможные риски распространения вирусных заболеваний.
В 14-й поликлинике на Фроликова для профосмотра посетители заходят с отдельного входа. Проходить специалистов одновременно могут максимум 15-20 человек. Выделено специальное отделение. Пациентов рассредотачивают по кабинетам, чтобы сохранять социальную дистанцию. Прием ведут врач общей практики, ЛОР, невролог, офтальмолог и хирург.
Михаил Портнов, заведующий отделением по оказанию платных медицинских услуг и профилактических осмотров УЗ «14-я центральная районная поликлиника»:
Здесь же на месте делают и ЭКГ. Чтобы сдать анализы, не нужно идти в лабораторию: специалисты сами приходят в отделение.
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Новости Беларуси. В минских поликлиниках возобновляются профосмотры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. При этом в учреждениях здравоохранения...
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