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Указ по развитию юго-восточного региона Могилевской области подписал Лукашенко
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси подписал указ №177 «О мерах по развитию юго-восточного региона Могилевской области»,
В соответствии с указом, до 2025 года продлевается действие основных положений указа №235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области» от 8 июня 2015 года. Появится возможность создать дополнительные условия для повышения уровня жизни населения и комплексного развития региона.
Указом предусмотрен порядок предоставления организациям выплат из республиканского бюджета на возмещение части затрат, которые они понесут во время реализации инвестиционных проектов в 2021-2025 годах. Перечень таких проектов определяет правительство на основании предложений Могилевского облисполкома.
Райисполкомы региона могут распоряжаться имуществом в республиканской собственности, которое включено в список неиспользуемого или неэффективно используемого. Также граждане могут получать в собственность невостребованные жилые помещения или арендное жилье. В документе указаны и другие меры поддержки, в том числе по техническому переоснащению строительных организаций и сельскохозяйственного производства.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси подписал указ №177 «О мерах по развитию юго-восточного региона Могилевской области», сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера. В...
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