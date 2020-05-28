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Указ по развитию юго-восточного региона Могилевской области подписал Лукашенко

28.05.2020 18:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Указ по развитию юго-восточного региона Могилевской области подписал Лукашенко

Президент Беларуси подписал указ №177 «О мерах по развитию юго-восточного региона Могилевской области», сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В соответствии с указом, до 2025 года продлевается действие основных положений указа №235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области» от 8 июня 2015 года. Появится возможность создать дополнительные условия для повышения уровня жизни населения и комплексного развития региона.

Указом предусмотрен порядок предоставления организациям выплат из республиканского бюджета на возмещение части затрат, которые они понесут во время реализации инвестиционных проектов в 2021-2025 годах. Перечень таких проектов определяет правительство на основании предложений Могилевского облисполкома.

Райисполкомы региона могут распоряжаться имуществом в республиканской собственности, которое включено в список неиспользуемого или неэффективно используемого. Также граждане могут получать в собственность невостребованные жилые помещения или арендное жилье. В документе указаны и другие меры поддержки, в том числе по техническому переоснащению строительных организаций и сельскохозяйственного производства.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси подписал указ №177 «О мерах по развитию юго-восточного региона Могилевской области», сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера. В...
 
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