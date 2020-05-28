Денег у Лукашенко хватит только до выборов? Экономика с Чалым

Запасы валюты в Беларуси сокращаются, но валютная паника закончилась. Беларусь тратит будущие доходы. У государства и государственных предприятий огромные долги. Растет нагрузка на обслуживание этих займов. Хватит ли денег, чтобы их оплачивать?





Валютную ситуацию комментирует экономист Сергей Чалый:





«В отличие от ажиотажного спроса, который был у населения в марте, сейчас поведение населения полностью обратное. Произошел отток со всех депозитов».





Белорусы тратят свои валютные сбережения, которые держат в банках. Такой тренд замечает эксперт в поведении потребителей.









Чиновники заявляют, что денег в бюджете нет, но находят средства на поддержание своих крупных предприятий. Это остатки бюджета, который был накоплен за предыдущие годы, объясняет Сергей Чалый.





«Это означает то, что на самом деле мы тратим будущие доходы бюджета, доходы будущих месяцев», – заявляет экономист.







