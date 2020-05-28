|
Денег у Лукашенко хватит только до выборов? Экономика с Чалым
Источник материала: Партизан
Зарплаты белорусов уменьшатся? Нужно ли ожидать ухудшения на рынке труда? Что будет с экономикой после выборов? Подорожает ли нефть снова? Ответы на эти и другие вопросы – в новом выпуске программы
Запасы валюты в Беларуси сокращаются, но валютная паника закончилась. Беларусь тратит будущие доходы. У государства и государственных предприятий огромные долги. Растет нагрузка на обслуживание этих займов. Хватит ли денег, чтобы их оплачивать?
Валютную ситуацию комментирует экономист Сергей Чалый:
«В отличие от ажиотажного спроса, который был у населения в марте, сейчас поведение населения полностью обратное. Произошел отток со всех депозитов».
Белорусы тратят свои валютные сбережения, которые держат в банках. Такой тренд замечает эксперт в поведении потребителей.
Чиновники заявляют, что денег в бюджете нет, но находят средства на поддержание своих крупных предприятий. Это остатки бюджета, который был накоплен за предыдущие годы, объясняет Сергей Чалый.
«Это означает то, что на самом деле мы тратим будущие доходы бюджета, доходы будущих месяцев», – заявляет экономист.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зарплаты белорусов уменьшатся? Нужно ли ожидать ухудшения на рынке труда? Что будет с экономикой после выборов? Подорожает ли нефть снова? Ответы на эти и другие...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)