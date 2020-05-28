ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Денег у Лукашенко хватит только до выборов? Экономика с Чалым

28.05.2020 20:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Зарплаты белорусов уменьшатся? Нужно ли ожидать ухудшения на рынке труда? Что будет с экономикой после выборов? Подорожает ли нефть снова? Ответы на эти и другие вопросы – в новом выпуске программы Белсат «Давайте разбираться. Экономика с Чалым».

Запасы валюты в Беларуси сокращаются, но валютная паника закончилась. Беларусь тратит будущие доходы. У государства и государственных предприятий огромные долги. Растет нагрузка на обслуживание этих займов. Хватит ли денег, чтобы их оплачивать?

Валютную ситуацию комментирует экономист Сергей Чалый:

«В отличие от ажиотажного спроса, который был у населения в марте, сейчас поведение населения полностью обратное. Произошел отток со всех депозитов».

Белорусы тратят свои валютные сбережения, которые держат в банках. Такой тренд замечает эксперт в поведении потребителей.


Чиновники заявляют, что денег в бюджете нет, но находят средства на поддержание своих крупных предприятий. Это остатки бюджета, который был накоплен за предыдущие годы, объясняет Сергей Чалый.

«Это означает то, что на самом деле мы тратим будущие доходы бюджета, доходы будущих месяцев», – заявляет экономист.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зарплаты белорусов уменьшатся? Нужно ли ожидать ухудшения на рынке труда? Что будет с экономикой после выборов? Подорожает ли нефть снова? Ответы на эти и другие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не взлетим, хоть поплаваем? Александр Малашко: «До 9 августа нас ждет игра в демократию»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика