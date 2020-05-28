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Из спецфонда Президента направят около 60 тысяч рублей на поощрение талантливой молодёжи

28.05.2020 20:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 мая глава государства подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из спецфонда Президента направят около 60 тысяч рублей на поощрение талантливой молодёжи

На поощрение ребят, достигших наиболее выдающихся результатов в творчестве, направят более 60 тысяч рублей.

30 из них получат материальную помощь. Адресуют ее наиболее талантливым учащимся и студентам. Помощь в развитии уникальных способностей получат 100 молодых людей. Это победители международных и национальных конкурсов и фестивалей – музыканты и хореографы, а также представители циркового и киноискусства.

Из спецфонда Президента направят около 60 тысяч рублей на поощрение талантливой молодёжи

Наград удостоят также пять творческих коллективов. Например, народный ансамбль танца «Белая Русь» – с молодежных Дельфийских игр этот коллектив привез серебро. Гранд-премии достанутся семи победителям крупных конкурсов.

Из спецфонда Президента направят около 60 тысяч рублей на поощрение талантливой молодёжи

Екатерина Дулова, ректор Белгосакадемии музыки, председатель совета спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи:
Поддержаны ребята, которые одержали победы в республиканском художественном конкурсе. В конкурсе, например, хоровых дирижеров.

Это редкость коллективные конкурсы. Конкурс-фестиваль циркового искусства в Украине. Или тоже большая редкость международный конкурс, который состоялся в России и был посвящен телевизионным программам и фильмам, которые делает молодежь. И то, что у белорусов есть сегодня там награды, и прежде всего у студентов Белорусской государственной академии искусств, это очень важно.

Из спецфонда Президента направят около 60 тысяч рублей на поощрение талантливой молодёжи

С каждым годом спецфонд Президента поддерживает все больше молодых талантливых белорусов.

Люди в материале: Екатерина Дулова

 
 
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Новости Беларуси. 28 мая глава государства подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по поддержке...
 
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