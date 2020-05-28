ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Цепкало рассказал, кто ему на самом деле строил дом и сколько он заплатил за землю у Нацбиблиотеки

28.05.2020 20:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня бывший глава ПВТ и дипломат Валерий Цепкало, решивший участвовать в президентской гонке, дал в прямом эфире интервью TUT.BY. Одним из острых вопросов был вопрос о доме за Нацбиблиотекой, строительство которого не обошлось без скандала и суда. В ответ Валерий Цепкало назвал все опубликованное ранее в СМИ по этому поводу «полной чушью» и эмоционально рассказал, кто ему на самом деле строил дом и чего это ему стоило.


Предыстория такая: ранее в СМИ была опубликована информация о том, что дом Валерию Цепкало строил тот же подрядчик, который строил и ПВТ. Высказывались предположения, что именно эта история с домом и стоила Цепкало карьеры в ПВТ, хотя он это отрицает. Недавно именно этим домом и пожертвовал дипломат, чтобы принять участие в президентской гонке. Теперь особняк на 418 квадратных метров находится в залоге у лизинговой компании, однако семья Цепкало продолжает там жить.


Фото: «Наша Ніва»

На вопрос журналиста о том, правда ли этот коттедж потопил карьеру Цепкало, поскольку при его строительстве были задействованы те самые подрядчики, которые строили ПВТ, кандидат в президенты ответил следующее:

— Это все полная чушь. У нас 400 подрядчиков работало, может даже больше. Я действительно заключил контракт с одним из подрядчиков, который строил ПВТ. Через три недели мы этот контракт с ним разорвали, исходя из того, что мой технадзор, который я нанял, сказал, что так не пойдет. И строила дом уже другая компания «Инжиниринг-Приора», которая вообще не имеет никакого отношения к этому [строительству ПВТ].

— Вы, как известно, судились с первым подрядчиком.

— Он оказался должен. Поскольку на то, чтобы реконструировать то, что он сделал тяп-ляп потребовалось больше денег.

— Отсудили?

— Решение суда было в нашу пользу, но нет, не вернул. Он обанкротил компанию.

— Как так получилось, что вы смогли отсудить почти всю стоимость дома у подрядчика? Даже, по-моему, с большой пеней.

— Это очень просто. (…) Я вообще очень хорошо помню, что предшественник нашего главы государства полетел из-за ящика гвоздей (речь о Станиславе Шушкевиче, который в январе 1994-го был снят с поста председателя Верховного совета по результатам работы парламентской антикоррупционной комиссии, которую возглавлял «молодой, оппозиционный кандидат» Александр Лукашенко). Поэтому я понимал, что ни один гвоздь я не возьму просто так. И под каждый гвоздь у меня есть целевые акты о закупке, и под каждый удар молотком по гвоздю у меня есть закрытые акты. Вот три вот такие вот папки (показывает руками), потому что я знал и прекрасно понимаю, к чему это может привести, и к чему это приводило.

— В вашем случае это не привело к вашему увольнению?

— А за что? За то, что я потерял? За то, что я потерял деньги? Я потерял деньги. Я в результате того, что мог построить дом за 3−4 года, строил его почти девять лет и ввел в эксплуатацию в октябре 2019 года, когда я начал нормально зарабатывать консалтингом.

— Здесь вопрос в конфликте интересов.

— Никакого конфликта интересов нет!

— То есть, вы допускали компанию к строительству ПВТ, потом она же строила вам дом — это не удивительно?

— Ну и что? Я заключил контракт, этот контракт был зарегистрирован в Минюсте, значит, я не прятал. То есть, Минюст видит наличие этого контракта, видит все платежи. Значит, все это проходит. Когда Минюст регистрирует контракт, значит, он пошел во все правоохранительные органы. Они все знают о том, как это работает. У меня есть технадзор, у меня есть государственная комиссия, которая каждый гвоздь проверяла, правильность выставления целевых авансов и целевых актов, и актов о проделанных работах.

— В тех же публикациях цитировалось, что вы по какой-то чудесной ставке арендуете этот участок сейчас, по 20 рублей в месяц.

— Вы не знаете и спекулируете. Я заплатил кадастровую стоимость земли в полном объеме, мне никто не давал дома, жилье, землю, как в Дроздах. Я полностью уплатил горисполкому кадастровую стоимость земли. Тогда это был 2011 год.

— То есть, это не правда, что вы платите по 20 рублей в месяц за аренду?

— Вы знаете, как начисляется кадастровая стоимость земли? Вы можете купить в Беларуси участок, стоимость есть кадастровая. Допустим, кадастровая стоимость земли у нас рядом с библиотекой — 350 долларов квадратный метр. Значит, вы можете купить этот участок земли себе в собственность, можете арендовать его. Но за право заключения договора аренды вы платите половину от стоимости земли. То есть, я заплатил по-моему, если по нынешним деньгам, это было примерно около 200 тысяч белорусских рублей. Вы платите за право заключения договора аренды на определенный срок. То есть, это не ваша собственность. Земля — не моя собственность, она остается в собственности у государства.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валерий Цепкало в прямом эфире TUT.BY разъяснил историю со строительством его дома за Нацбиблиотекой, того самого, который он продал ради участия в президентской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минфин рассказал, куда надо обращаться, чтобы предприятию получить поддержку в условиях коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика