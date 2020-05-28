Цепкало рассказал, кто ему на самом деле строил дом и сколько он заплатил за землю у Нацбиблиотеки

Источник материала: Tut.by

Сегодня бывший глава ПВТ и дипломат Валерий Цепкало, решивший участвовать в президентской гонке, дал в прямом эфире интервью TUT.BY . Одним из острых вопросов был вопрос о доме за Нацбиблиотекой, строительство которого не обошлось без скандала и суда. В ответ Валерий Цепкало назвал все опубликованное ранее в СМИ по этому поводу «полной чушью» и эмоционально рассказал, кто ему на самом деле строил дом и чего это ему стоило.





Предыстория такая: ранее в СМИ была опубликована информация о том, что дом Валерию Цепкало строил тот же подрядчик, который строил и ПВТ. Высказывались предположения, что именно эта история с домом и стоила Цепкало карьеры в ПВТ, хотя он это отрицает. Недавно именно этим домом и пожертвовал дипломат, чтобы принять участие в президентской гонке. Теперь особняк на 418 квадратных метров находится в залоге у лизинговой компании, однако семья Цепкало продолжает там жить.



Фото: «Наша Ніва»

На вопрос журналиста о том, правда ли этот коттедж потопил карьеру Цепкало, поскольку при его строительстве были задействованы те самые подрядчики, которые строили ПВТ, кандидат в президенты ответил следующее:

— Это все полная чушь. У нас 400 подрядчиков работало, может даже больше. Я действительно заключил контракт с одним из подрядчиков, который строил ПВТ. Через три недели мы этот контракт с ним разорвали, исходя из того, что мой технадзор, который я нанял, сказал, что так не пойдет. И строила дом уже другая компания «Инжиниринг-Приора», которая вообще не имеет никакого отношения к этому [строительству ПВТ].

— Вы, как известно, судились с первым подрядчиком.

— Он оказался должен. Поскольку на то, чтобы реконструировать то, что он сделал тяп-ляп потребовалось больше денег.

— Отсудили?

— Решение суда было в нашу пользу, но нет, не вернул. Он обанкротил компанию.

— Как так получилось, что вы смогли отсудить почти всю стоимость дома у подрядчика? Даже, по-моему, с большой пеней.

— Это очень просто. (…) Я вообще очень хорошо помню, что предшественник нашего главы государства полетел из-за ящика гвоздей (речь о Станиславе Шушкевиче , который в январе 1994-го был снят с поста председателя Верховного совета по результатам работы парламентской антикоррупционной комиссии, которую возглавлял «молодой, оппозиционный кандидат» Александр Лукашенко). Поэтому я понимал, что ни один гвоздь я не возьму просто так. И под каждый гвоздь у меня есть целевые акты о закупке, и под каждый удар молотком по гвоздю у меня есть закрытые акты. Вот три вот такие вот папки (показывает руками), потому что я знал и прекрасно понимаю, к чему это может привести, и к чему это приводило.

— В вашем случае это не привело к вашему увольнению?

— А за что? За то, что я потерял? За то, что я потерял деньги? Я потерял деньги. Я в результате того, что мог построить дом за 3−4 года, строил его почти девять лет и ввел в эксплуатацию в октябре 2019 года, когда я начал нормально зарабатывать консалтингом.

— Здесь вопрос в конфликте интересов.

— Никакого конфликта интересов нет!

— То есть, вы допускали компанию к строительству ПВТ, потом она же строила вам дом — это не удивительно?

— Ну и что? Я заключил контракт, этот контракт был зарегистрирован в Минюсте, значит, я не прятал. То есть, Минюст видит наличие этого контракта, видит все платежи. Значит, все это проходит. Когда Минюст регистрирует контракт, значит, он пошел во все правоохранительные органы. Они все знают о том, как это работает. У меня есть технадзор, у меня есть государственная комиссия, которая каждый гвоздь проверяла, правильность выставления целевых авансов и целевых актов, и актов о проделанных работах.

— В тех же публикациях цитировалось, что вы по какой-то чудесной ставке арендуете этот участок сейчас, по 20 рублей в месяц.

— Вы не знаете и спекулируете. Я заплатил кадастровую стоимость земли в полном объеме, мне никто не давал дома, жилье, землю, как в Дроздах. Я полностью уплатил горисполкому кадастровую стоимость земли. Тогда это был 2011 год.

— То есть, это не правда, что вы платите по 20 рублей в месяц за аренду?

— Вы знаете, как начисляется кадастровая стоимость земли? Вы можете купить в Беларуси участок, стоимость есть кадастровая. Допустим, кадастровая стоимость земли у нас рядом с библиотекой — 350 долларов квадратный метр. Значит, вы можете купить этот участок земли себе в собственность, можете арендовать его. Но за право заключения договора аренды вы платите половину от стоимости земли. То есть, я заплатил по-моему, если по нынешним деньгам, это было примерно около 200 тысяч белорусских рублей. Вы платите за право заключения договора аренды на определенный срок. То есть, это не ваша собственность. Земля — не моя собственность, она остается в собственности у государства.