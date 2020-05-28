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Какие документы нужны бизнесу, чтобы получить финансовую поддержку из-за «коронавирусного» простоя

28.05.2020 20:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рассчитывать на доплаты для своих работников смогут наниматели, чей бизнес простаивает в период с начала мая до конца июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Указы по соцзащите работников в условиях сложной эпидситуации. Объясняем, как они будут работать

Решение о предоставлении субсидий будут принимать местные власти, а перечислением займется Фонд социальной защиты.  

Какие документы нужны бизнесу, чтобы получить финансовую поддержку из-за «коронавирусного» простоя

Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:  
Пакет документов достаточно простой. Заявление, копия приказа об объявлении простоя либо режима неполного рабочего времени и перечень конкретных работников с указанием их данных и сумм расчета, конкретной суммы доплаты, которые переведены на такой режим работы.  

Какие документы нужны бизнесу, чтобы получить финансовую поддержку из-за «коронавирусного» простоя

Как видите, порядок достаточно простой, прозрачный и как раз таки направлен, в соответствии с требованием главы государства, на оказание именно адресной точечной поддержки тем организациям и работникам, которые в ней нуждаются.  

Люди в материале: Андрей Лобович

 
 
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Новости Беларуси. Рассчитывать на доплаты для своих работников смогут наниматели, чей бизнес простаивает в период с начала мая до конца июля, сообщили в программе...
 
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