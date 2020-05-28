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Какие документы нужны бизнесу, чтобы получить финансовую поддержку из-за «коронавирусного» простоя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рассчитывать на доплаты для своих работников смогут наниматели, чей бизнес простаивает в период с начала мая до конца июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение о предоставлении субсидий будут принимать местные власти, а перечислением займется Фонд социальной защиты.
Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Как видите, порядок достаточно простой, прозрачный и как раз таки направлен, в соответствии с требованием главы государства, на оказание именно адресной точечной поддержки тем организациям и работникам, которые в ней нуждаются.
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Новости Беларуси. Рассчитывать на доплаты для своих работников смогут наниматели, чей бизнес простаивает в период с начала мая до конца июля, сообщили в программе...
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